Donna morta nello scontro sull'autostrada A11 con un camion vicino Pistoia: traffico in tilt per l'incidente

Una donna di 76 anni originaria di Sesto Fiorentino è morta in un incidente con un camion sull’autostrada A11. Lo scontro mortale è avvenuto tra i caselli di Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme, in provincia di Pistoia. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto guidata dalla vittima avrebbe tamponato l’autoarticolato, finendo schiacciata sotto il mezzo pesante.

L’incidente

La polizia stradale è al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso finora dalle ricostruzioni del Tirreno, la donna stava viaggiando in direzione Firenze a bordo della sua utilitaria, una Fiat uno grigia, quando per cause ancora sconosciute, si sarebbe schiantata contro il tir che la precedeva.

Vista l’assenza di segni di frenata sull’asfalto, non si esclude che dietro l’impatto letale possa esserci stato un malore o un colpo di sonno della conducente.

Fonte foto: Tuttocittà.it

La posizione del comune di Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, all’altezza del quale è avvenuto l’incidente mortale sull’A11

Il blocco del traffico

Sul luogo dell’incidente è arrivato il personale sanitario con un’automedica, un’ambulanza d’emergenza della Croce oro Ponte Buggianese, oltre ai Vigili del fuoco intervenuti per estrarre la vittima dall’abitacolo.

Le condizioni della 76enne si sono rivelate subito molto gravi e, nonostante i tentativi di mantenerla in vita, la donna è morta sul posto.

Per consentire le operazioni di soccorso il traffico sull’autostrada A11 ha subito forti rallentamenti: alle 11.39 la società Autostrade per l’Italia segnalava una coda di due chilometri in direzione Firenze tra Altopascio (Lucca) e Montecatini.

L’incidente vicino Treviso

Lo scontro mortale sull’A11 è avvenuto a poche ore di distanza da un altro incidente a Onigo di Pederobba, in provincia di Treviso, nel quale ha perso la vita un ragazzo di 22 anni.

Lo scontro mortale, avvenuto sulla Strada Feltrina intorno alle 20 di giovedì 4 gennaio, ha coinvolto due auto e ha provocato il ferimento di tre persone, due delle quali in modo estremamente grave.

Il giovane deceduto si trovava a bordo di un Audi A3. L’altro veicolo coinvolto, sul quale viaggiavano tre persone, è un Land Rover Discovery.

Secondo la prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso.