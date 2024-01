Incidente a Pederobba vicino Treviso dove sulla Feltrina si sono scontrate due auto: un morto e tre feriti

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un ragazzo di 22 anni è morto in un incidente sulla Strada Feltrina all’altezza di Onigo di Pederobba, in provincia di Treviso. Lo scontro ha coinvolto due auto. Altre tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in modo estremamente grave.

Incidente a Onigo di Pederobba

Lo scontro frontale è avvenuto attorno alle 20:00 di giovedì 4 gennaio nel territorio di Onigo, frazione del comune di Pederobba.

Secondo la prima ricostruzione, l’incidente sarebbe avvenuto durante una manovra di sorpasso.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Pederobba è un comune di 7.500 abitanti in provincia di Treviso. Onigo è una delle sue frazioni. La Strada Feltrina, sulla quale è avvenuto lo scontro frontale, è la strada regionale 348. Deve il suo nome al fatto che collega Treviso e Feltre.

Il giovane deceduto si trovava a bordo di un Audi A3. L’altro veicolo coinvolto, sul quale viaggiavano tre persone, è un Land Rover Discovery.

Morto un ragazzo, due feriti gravissimi

La chiamata al numero unico delle emergenze è stata immediata. Al loro arrivo i soccorritori hanno solo potuto prendere atto della morte del 22enne.

Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere grazie all’intervento dei vigili del fuoco. Il giovane deceduto è originario di Feltre.

I feriti portati in due ospedali

I sanitari hanno stabilizzato i feriti sul posto. Due sono poi stati portati in gravissime condizioni all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, uno in elicottero e l’altro in ambulanza.

Un altro ferito, le cui condizioni non destano preoccupazione, è stato portato all’ospedale di Montebelluna. Tutti i coinvolti sono originari della provincia di Treviso.

Il posto è stato raggiunto dai carabinieri di Montebelluna per i rilievi del caso. Il traffico ha subito rallentamenti.

Seconda vittima nel Trevigiano nel 2024

Come riporta Treviso Today, dopo l’incidente mortale in A4 nella notte di Capodanno, il 22enne morto nella serata del 4 gennaio a Onigo è la seconda vittima della strada in provincia di Treviso.