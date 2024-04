Donna morta investita ad Alseno vicino Piacenza sulle strisce: conducente del furgone positivo all'alcol test

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia ad Alseno, in provincia di Piacenza, dove una donna di 91 anni è morta dopo essere stata travolta da un furgone mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Il conducente del mezzo coinvolto nell’incidente è risultato positivo all’alcol test ed è stato denunciato. Sulla dinamica stanno svolgendo i dovuti accertamenti i carabinieri della compagnia di Fiorenzuola.

L’incidente ad Alseno, in provincia di Piacenza

Il drammatico episodio si è verificato ad Alseno, in via Bellini, nel pomeriggio di domenica 7 aprile. Lo riporta IlPiacenza.

L’impatto col furgone bianco è stato violentissimo e per la 91enne è risultato fatale.

L'episodio ha avuto luogo ad Alseno (Piacenza), in via Bellini

Vani i soccorsi dell’automedica di Fidenza e di un’ambulanza della Pubblica assistenza di Lugagnano.

Il 50enne alla guida del furgone positivo all’alcol test

Alla guida del veicolo c’era un 50enne che è risultato positivo all’alcol test.

In base a una prima ricostruzione, ancora approssimativa e da confermare, la vittima stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali a un incrocio, quando è stata travolta in pieno dal furgone. La donna è stata sbalzata sull’asfalto, a parecchi metri di distanza.

Il conducente del mezzo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e per omicidio stradale.

Un altro incidente mortale a Campagna, in provincia di Salerno

Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile un altro drammatico incidente ha coinvolto tre auto a Campagna, in provincia di Salerno, provocando la morte di due giovani carabinieri: Francesco Ferraro (27 anni) e Francesco Pastore (25).

Secondo quanto riferito da Repubblica, la donna alla guida del Range Rover che ha travolto e ucciso i due giovani sarebbe risultata positiva ai test di alcol e droga. Prima dell’episodio, infatti, avrebbe fatto uso di cocaina.

Oltre ai due carabinieri deceduti, è stato ferito gravemente anche un terzo carabiniere, Paolo Volpe, che era alla guida dell’auto.