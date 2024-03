Morto investito da un Suv a Latina mentre è in bici: aveva solo 28 anni, inutili i tentativi di rianimazione

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tragico incidente a Latina, dove un giovane di 28 anni ha perso la vita poco prima della mezzanotte di ieri. Lo scontro è avvenuto su via Epitaffio, alle porte di Latina. Il giovane è stato travolto da un Suv mentre era in sella alla sua bicicletta. Immediato l’intervento sul posto di un’ambulanza del 118, i ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 28enne. I carabinieri della sezione Radiomobile sono invece a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Travolto 28enne in bici

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in strada. Si tratta dell’ennesimo scontro stradale tra un mezzo a motore e una bicicletta. Il ragazzo non ha avuto scampo: l’impatto con il Suv lo ha ucciso (anche un anziano è stato investito, ma questa volta da un camion, ed è deceduto).

L’incidente si è verificato verso la mezzanotte tra martedì 26 e mercoledì 27 marzo, a Latina Scalo. In particolare il tratto di strada coinvolto è quello di via Epitaffio.

Fonte foto: Tuttocittà.it Un 28enne è stato investito da un Suv a Latina, è deceduto nella notte

L’arrivo dei soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri e i mezzi di soccorsi dei sanitari. I primi hanno limitato la zona per eseguire i sopralluoghi per capire la dinamica dell’incidente. Al momento si sospetta che sia stato l’uomo a bordo del Suv a travolgere il giovane in bici.

I secondi invece hanno soccorso il ragazzo, ma senza successo. Il 28enne è risultato morto, ma è ancora presto per dire se sia morto sul colpo o meno (come l’anziana investita mentre attraversava la strada). Saranno i risultati dei rilievi a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un altro incidente

Non è passato molto dal un altro incidente verificatosi a Latina. Lo scorso febbraio un uomo è stato indagato per omicidio stradale per aver investito Riccardo Giorgi in bicicletta. L’uomo stava percorrendo la Migliara 51, nella frazione La Cotarda, nel comune di Pontina.

Il trentenne fermato è risultato positivo alla cocaina e alle benzodiazepine.