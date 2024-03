Travolta da un Suv mentre attraversava la strada a Pistoia, 70enne muore sul colpo: rimasta illesa sua nipote

Giornalista professionista, si occupa di attualità e politica parlamentare seguendo i lavori di Camera e Senato. Laureato in Giurisprudenza, muove i primi passi nel giornalismo scrivendo di cronaca e politica in Puglia per poi collaborare con alcune testate nazionali.

Terribile incidente stradale nella notte a Pistoia. Una donna 70 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada. L’impatto sarebbe stato fatale per la 70enne. I soccorsi giunti sul luogo dell’incidente, infatti, non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. La dinamica dell’incidente è adesso al vaglio della polizia municipale.

Investita da un Suv mentre attraversava la strada

Mancava poco alla mezzanotte tra sabato 16 e domenica 17 marzo, quando si è verificato il terribile incidente in cui ha perso la vita una 70enne originaria del Marocco.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale e riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa‘, la donna sarebbe stata investita mentre stava attraversando sulle strisce pedonali. Per la precisione l’incidente si è verificato in viale Adua, all’altezza di piazza Domenico Veneziano.

Fonte foto: Tuttocittà.it Viale Adua, a Pistoia, dove la 70enne è stata investita da un Suv

I dettagli sul sinistro mortale sono stati resi noti nella mattinata del 17 marzo. Secondo quanto emerso, infatti, la donna sarebbe stata investita da un Suv proveniente da Capostrada in direzione di Pistoia.

Illesa la nipote che camminava con la 70enne

Secondo le informazioni diffuse, pare che il Suv abbia trascinato la 70enne sull’asfalto per alcuni metri. La donna, inoltre, non era sola.

Con lei, infatti, c’era anche la nipote che fortunatamente sarebbe riuscita a vedere in tempo il veicolo e a scansarsi per evitarlo.

La ragazza, quindi, anche se sotto shock è rimasta illesa. Dopo l’incidente, l’automobilista – un 60enne di Pistoia – ha fermato il veicolo ed è sceso per prestare soccorso. L’impatto, tuttavia, sarebbe stato letale per la donna.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che, tuttavia, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Scarsa visibilità dovuta alla nebbia

A intervenire, sono stati anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Per consentire le operazioni, infatti, la strada è rimasta chiusa per diverso tempo durante la notte. Intanto, il conducente del Suv è risultato negativo all’alcoltest. Tra le possibile cause del sinistro si ipotizza la scarsa visibilità dovuta alla presenza di nebbia in strada.

Secondo i dati raccolti dall’osservatorio Asaps sono stati ben 84 i pedoni che hanno perso la vita dal 1° gennaio al 10 marzo 2024. Nel 2023, invece, le vittime sono state 434.