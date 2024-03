Travolto da un camion mentre era in bicicletta a Orbassano, il ciclista 79enne è morto sul colpo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Grave incidente a Orbassano, dove un uomo in bicicletta è stato investito da un mezzo pesante. Si tratta di Rocco Catolino, un anziano di 79 anni che al momento dell’impatto viaggiava a bordo della sua bicicletta. La polizia locale di Orbassano è intervenuta sul posto, all’incrocio tra la strada Gerbido e via Montale.

Incidente in bici

Un incidente ha coinvolto un anziano di quasi 80 anni (un caso simile a quello avvenuto a Zevio vicino Verona). Rocco Catolino è stato investito da un camion a Orbassano e, a causa del forte impatto, è deceduto sul colpo.

L’incidente si è verificato nel comune di Orbassano, un’area metropolitana di Torino, in Piemonte. Nello specifico, la zona dell’impatto è quella dell’incrocio tra via del Gerbido e via Montale. L’incidente è avvenuto verso l’ora di pranzo di oggi.

Fonte foto: Tuttocittà.it Anziano investito da un camion: il ciclista è morto sul colpo per l’impatto

Le dinamiche

Dell’incidente avvenuto a Orbassano si conosce con precisione l’orario, ma non la dinamica. Le forze dell’ordine intervenute sul posto hanno preso in carico la vicenda.

Immediato il lavoro per isolare il tratto di strada coinvolto e iniziare le indagini per ricostruire le dinamiche esatte. Da una prima analisi si pensa che il ciclista stesse cambiando corsia (come l’anziana a Pistoia che deceduta per mettere in salvo la nipote), quando è sopraggiunto il mezzo pesante. Questo non lo ha visto e l’ha investito in pieno.

I soccorsi

La dinamica, se confermata, spiegherebbe il decesso dell’anziano. Rocco Catolino è morto sul colpo e all’arrivo dei soccorsi sanitari per lui non c’è stato nulla da fare. C’è stato persino un tentativo di trasporto con l’elisoccorso, ma senza successo.

Anche la bicicletta è un indizio sull’incidente. Infatti il mezzo, dopo l’incidente, risulta rotta in due parti. Il conducente del camion ne è uscito incolume, ma sotto choc.