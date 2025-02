Jovanotti a Sanremo: un fratello morto, l'altro a rischio suicidio, la malattia della figlia e l'incidente

Jovanotti è il super ospite della prima serata di Sanremo 2025. Carlo Conti l’ha fortemente voluto per portare una sferzata di ottimismo e buone vibrazioni sul palco della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Ma non tutti sanno che nonostante la propensione al sorriso e all’allegria, anche la vita di Lorenzo Cherubini è stata attraversata da preoccupazioni e dolori profondi.

La morte del fratello Umberto

Non si rimarginerà mai la ferita per la morte del fratello Umberto Cherubini, scomparso nel 2007 dopo essersi schiantato con un aereo che stava collaudando.

Dialogando con Francesca Fagnani a Belve, Jovanotti ha confessato di conservare ancora la Bibbia del fratello, “tutta sottolineata”.

Fonte foto: ANSA

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti

“Quando è morto mio fratello, a mia madre si sono seccate le sacche lacrimali”, ha aggiunto il cantautore raccontando della depressione della mamma.

Il fratello Bernardo meditava il suicidio

Confessandosi nel salotto di Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5, l’altro fratello Bernardo Cherubini ha raccontato come la morte di Umberto l’abbia fatto sprofondare nella più cupa disperazione.

“Ancora oggi mi sento in colpa, è salito su un aereo dove non sarebbe dovuto salire, durante un giorno in cui non si doveva volare”, ha spiegato. Il dolore e il senso di colpa l’hanno portato ad accarezzare l’idea del suicidio.

Di questo ne parlò con il fratello Lorenzo. La risposta: “Se fai una cosa del genere, non ti porto neanche un fiore sulla tomba“. Questa risposta secca gli salvò la vita, ha raccontato Bernardo Cherubini a Verissimo, poco dopo l’esperienza al Grande Fratello.

La malattia della figlia Teresa

Teresa Cherubini, figlia 26enne di Jovanotti e della moglie Francesca Valiani, nel gennaio 2021 ha annunciato di essere guarita dal linfoma di Hodgkin che le era stato diagnosticato l’anno precedente. Oggi la ragazza sta bene e studia a New York, impegnandosi per diventare una fumettista affermata, dopo avere conseguito la laurea alla School of Visual Art di New York.

“A volte i figli realizzano i sogni non realizzati dei genitori. Da bambino volevo fare il pittore. Poi ho scoperto la musica che mi ha cambiato la vita, ma fino ai 12 anni dipingevo come un pazzo”, spiegava Jovanotti a Domenica In parlando della figlia.

Jovanotti e l’incidente in bici

La più recente fra le sfide affrontate da Jovanotti riguarda l’incidente in bici capitatogli mentre si trovava a Santo Domingo nel luglio del 2023.

Per affrontare l’infortunio, che gli è costato la frattura di clavicola e femore, furono necessarie due operazioni e una lunga e dolorosa riabilitazione, che lo costrinse al riposo forzato, cosa particolarmente gravosa per un carattere esuberante come il suo.

Nel frattempo lavorò al nuovo album, “Il corpo umano vol. 1”, uscito a gennaio. Il cantante ha confessato di avere rischiato di morire di setticemia e per la perdita di sangue.

“In sala operatoria ho preso un batterio che ha complicato tutto, si stava rosicchiando l’osso e per questo avevo la gamba più corta… Nella seconda operazione ho perso quattro litri di sangue, è stato un Vietnam. Uno pensa che la morte accada solo agli altri”, ha raccontato. “È tutto diverso, devo abituarmi a un corpo nuovo”, ha poi aggiunto Jovanotti, super ospite della prima serata di Sanremo.