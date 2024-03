Ciclista viene investito da un camion a Zevio vicino Verona: impatto terribile, morto uomo di 72 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Grave incidente sulle strade della provincia di Verona. Un ciclista è morto dopo essere stato travolto da un camion a Zevio. Immediati i soccorsi ma per l’uomo, 72 anni, non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.

Ciclista travolto da un camion a Zevio

L’incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 marzo, a Zevio, in provincia di Verona.

Secondo quanto riporta L’Arena, verso le 16 un ciclista è stato travolto da un camion sulla strada di via Ponte Perez, all’uscita della cittadina.

Morto ciclista di 72 anni

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti gli operati del Suem 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso, assieme ai carabinieri e alla polizia locale.

Purtroppo per il ciclista, un pensionato di 72 anni del posto, non c’è stato niente da fare, è morto poco dopo l’impatto per le gravi ferite riportate.

Il ponte è stato chiuso al traffico per diverse ore permettere le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.

La dinamica

L’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità sono al vaglio dei carabinieri.

Stando ad una prima ricostruzione, il pensionato stava attraversando la strada in sella alla bicicletta per raggiungere la pista ciclopedonale che costeggia il fiume Adige quando è stato centrato da un camion della racconta dei rifiuti, fuori servizio.