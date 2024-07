Ciclista Matteo Moschetti travolto da un camion a Bernate Ticino, l'incidente durante l'allenamento: come sta

Matteo Moschetti, ciclista professionista di 27 anni, si trova ricoverato dopo essere stato vittima di un incidente in cui un camion lo ha investito mentre si stava allenando a Bernate Ticino, nel Magentino (Milano).

Ciclista investito dal camion durante l’allenamento

Moschetti è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

L’atleta 27enne, è stato travolto da un mezzo pesante mentre era in sella alla sua bici, impegnato ad allenarsi.

Fonte foto: ANSA Matteo Moschetti

La notizia relativa all’incidente è stata data dalla Gazzetta dello Sport che ha fatto sapere che lo sportivo è stato investito nel corso del pomeriggio di martedì 23 luglio.

Le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente

Moschetti, in seguito all’incidente, è stato soccorso con l’elicottero. Una volto giunto nell’ospedale milanese gli sono stati diagnosticati diversi traumi. In particolare ha riportato due fratture alle vertebre del collo, una frattura alla clavicola, tagli e danni ai nervi del viso.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno provando a ricostruire cosa è precisamente accaduto, per fare totale chiarezza sulla dinamica dell’investimento. Per il momento Moschetti è poco d’aiuto in quanto non può fornire una testimonianza soddisfacente perché non ricorda nulla del momento in cui il camion lo ha colpito.

Sulla vicenda stanno lavorando gli uomini dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, chiamati per i rilievi.

L’incidente arriva dopo che pochi giorni fa il mondo del ciclismo professionistico è stato scosso dalla tragedia avvenuta al Giro d’Austria, dove André Drege è morto in seguito alle ferite riportate in una caduta durante la discesa del Grossglockner.

Chi è Matteo Moschetti: la carriera

Matteo Moschetti, nato a Robecco sul Naviglio il 14 agosto 1996, attualmente corre con la maglia del Q36.5 Pro Cycling Team; è un professionista dal 2019 ed ha caratteristiche da velocista. In passato ha anche fatto parte della squadra Trek Segafredo.

Fino ad ora ha ottenuto nove vittorie in carriera, fra le quali spiccano la Vuelta di Almeria e il Grand Prix d’Isbergues nel 2023 e la Per sempre Alfredo nel 2021.