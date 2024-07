André Drege è morto per una caduta in discesa al Giro d'Austria, il ciclista norvegese aveva 25 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una nuova tragedia ha sconvolto il mondo del ciclismo: il ciclista norvegese André Drege è morto durante una tappa del Giro d’Austria. Il 25enne è deceduto per le gravi ferite riportate in una caduta durante la discesa del Grossglockner, sulle Alpi.

Tragedia al Giro d’Austria, morto il ciclista André Drege

La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato 6 luglio durante la quarta e penultima tappa del Giro d’Austria, da St. Johann a Kals, in Tirolo.

Secondo quanto riferito dall’organizzazione, il corridore André Drege, norvegese di 25 anni del Team Coop Repsol, è morto durante la corsa, regolarmente terminata e vinta in volata dall’italiano Filippo Ganna.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia sul Grossglockner, in Austria

Il ciclista è caduto durante la discesa del Grossglockner

Secondo quanto emerso, Drege è deceduto in seguito alle gravi ferite riportate in una caduta, l’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara.

Stando alle prime informazioni, il ciclista stava affrontando la lunga e difficile discesa del Grossglockner quando sarebbe caduto e finito fuori strada.

In forse l’ultima tappa

La tappa è proseguita regolarmente fino al traguardo di Kals. Nessuna festa però all’arrivo, la cerimonia di premiazione è stata annullata in seguito alla diffusione della tragica notizia.

Ora è in forse l’ultima tappa del Giro d’Austria, in programma domani, domenica 7 luglio, ma al momento nessuna decisione è stata presa.

Chi era André Drege

Nato il 4 maggio 1999 a Ålesund, in Norvegia, André Drege aveva iniziato a dedicarsi al ciclismo a 14 anni. Nel 2021 era arrivato ottavo nel campionato norvegese under 21 di ciclismo.

Nel 2022 era passato al professionismo, entrando nel Team Coop Repsol, con cui ha vinto il Gran Premio Internazionale di Rodi e il Gylne Gutuer. In questa stagione aveva vinto alcune gare minori in Grecia e la tappa d’apertura del Circuit des Ardennes.