Bimba morta a Imola nella piscina dell'hotel, annegata a 5 anni dopo la corsa in ospedale: era con la madre

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Imola, in Emilia-Romagna, dove una bimba di soli 5 anni è morta annegata nella piscina di un hotel. La piccola si trovava in piscina con la madre al momento del decesso. Inutili gli interventi di bagnini e personale del 118: per lei non c’è stato nulla da fare.

La bimba morta nella piscina di un hotel a Imola

Il drammatico episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio presso l’Hotel Molino Rosso. La struttura si trova in via Selice, poco distante dall’uscita dell’autostrada A14.

Secondo quanto riferisce il sito de Il Resto del Carlino, l’altezza della vasca in cui si trovava la bambina sarebbe stata di un metro e 20 centimetri al massimo: non particolarmente profonda, quindi.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia si è consumata nell’Hotel Molino Rosso di Imola, in via Selice

Al momento della morte, in prossimità della piscina era presente anche la madre, che però non si trovava in acqua.

La piccola, di origine albanese, viveva in un paese della Vallata del Santerno.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato quando alcuni bagnanti hanno iniziato a gesticolare e urlare dopo aver visto il corpo della piccola che galleggiava inerme.

Un bagnino si è tuffato e ha recuperato la piccola, la quale aveva già smesso di respirare.

Purtroppo l’intervento dei sanitari del 118 si è rivelato vano: il personale medico ha cercato di rianimare la piccola per quasi un’ora. Una volta raggiunto il Pronto soccorso, tuttavia, è stato constatato il decesso.

Sul posto anche i Carabinieri, che hanno sentito i numerosi testimoni. A quanto pare, infatti, la piscina era molto affollata.

Il 28enne annegato a Lerici (La Spezia)

La scorsa domenica 21 luglio si è verificata un’altra morte da annegamento: un 28enne ha infatti perso la vita mentre faceva il bagno a Lerici, in provincia di La Spezia.

A dare l’allarme è stata una bagnante che aveva notato il corpo galleggiare in prossimità degli scogli. In quel momento il ragazzo era già privo di vita.