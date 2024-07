28enne muore annegato a Lerici, tragedia in spiaggia: galleggiava vicino agli scogli, le prime ipotesi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tragedia in spiaggia a Lerici: un 28enne è morto annegato mentre faceva il bagno. Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo le prime indiscrezioni, l’allarme sarebbe stato lanciato da una bagnante che avrebbe notato il corpo senza vita galleggiare vicino agli scogli. Per far luce sulla vicenda e stabilire le circostanze che hanno portato al decesso del giovane, indagano i carabinieri. L’episodio ha avuto luogo intorno alle 13 di domenica 21 luglio.

28enne morto annegato a Lerici

Come riporta Primo Canale, intorno alle 13 di domenica 21 luglio un 28enne è morto annegato a Lerici (La Spezia), in località Venere Azzurra.

A dare l’allarme è stata una bagnante che ha notato il corpo galleggiare in prossimità degli scogli. In quel momento il 28enne era già privo di vita.

Fonte foto: TuttoCittà.it Un 28enne è morto annegato nel mare di Lerici, di fronte alla spiaggia di Venere Azzurra. Secondo le prime ipotesi degli inquirenti potrebbe aver avuto un malore

Come riporta Ansa, la testimone ha prontamente avvertito il personale di guardia della spiaggia. Quindi sono intervenuti i bagnini di tre stabilimenti che hanno trasportato il corpo sulla battigia.

L’intervento del personale sanitario di turno e dell’elicottero Drago è stato inutile: nonostante le disperate manovre rianimatorie, il 28enne è stato dichiarato morto.

Le indagini dei carabinieri

Come già scritto, i carabinieri sono al lavoro per ricostruire le dinamiche che hanno portato alla morte del 28enne. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia locale, la guardia costiera e la Pubblica Assistenza di Lerici.

Secondo le prime ipotesi, il ragazzo potrebbe essere annegato a seguito di un malore.

La tragedia sul lago di Como

Recentemente una tragedia simile ha avuto luogo sul lago di Como. Un turista inglese di 22 anni, in vacanza con la ragazza, è morto annegato dopo essersi tuffato dalla barca.

Secondo una ricostruzione degli inquirenti, la coppia avrebbe avuto difficoltà a risalire in superficie dopo il tuffo. La ragazza, una 19enne, è stata soccorsa da un’altra barca di passaggio e subito dopo ha lanciato l’allarme. Era sotto choc, ma illesa. Il corpo del 22enne è stato avvisato diverse ore dopo da un elicottero della guardia di finanza.