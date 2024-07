Turista di 22 anni muore annegato nel lago di Como a Menaggio, soccorsa e salvata la fidanzata di 19 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia al lago di Como. Un giovane turista inglese, in vacanza in Italia con la ragazza, è morto annegato durante una gita in barca. I due si sono tuffati in acqua ma sono andati in difficoltà: il 22enne non è riuscito a risalire ed è morto annegato, mentre la fidanzata è stata salvata da una imbarcazione di passaggio.

Turista muore annegato al lago di Como

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di mercoledì 17 luglio nelle acque del lago di Como, nella zona di Menaggio.

Secondo quanto riporta Ansa, uno studente inglese di 22 anni in vacanza in Italia con la fidanzata 19enne, è morto annegato dopo un incidente occorso durante una gita in barca.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia nel lago di Como, nella zona di Menaggio

Stando a quanto ricostruito, la coppia, che alloggiava in un hotel a Tremezzina, aveva noleggiato una barca per giro nel lago.

Al largo di Menaggio i due si sarebbero tuffati per fare il bagno ma sarebbero andati in difficoltà, non riuscendo più a risalire sulla barca, forse per un affaticamento o a causa delle correnti.

Salvata la ragazza di 19 anni

La 19enne è stata notata in acqua e soccorsa da un’altra imbarcazione di passaggio. È stata recuperata e riportata a riva, sotto choc ma illesa.

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, è stata la ragazza a lanciare l’allarme, spiegando che con lei in acqua c’era anche il ragazzo.

Le ricerche e il recupero del corpo

Sono quindi scattate le ricerche, nelle quali sono stati impiegati i vigili del fuoco con i sommozzatori, la guardia costiera e due elicotteri dei vigili del fuoco e della guardia di finanza, che hanno perlustrato il lago nelle zone tra i comuni di Vignola, Griante, Bellagio, Varenna e Dervio.

Solo dopo diverse ore, verso le 19, il corpo privo di vita del 22enne è stato avvistato dall’elicottero della finanza nella zona di Griante, dove sono stati fatti convergere due mezzi navali che lo hanno recuperato e trasferito in porto.

Sul posto anche i carabinieri di Menaggio che hanno avviato le indagini per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.