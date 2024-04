Chi erano i carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore, morti nello schianto in provincia di Salerno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Si chiamavano Francesco Ferraro e Francesco Pastore i due giovani carabinieri morti nel terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile a Campagna in provincia di Salerno, lungo la statale 91. Nello schianto sono rimaste ferite altre quattro persone, tra cui un terzo militare.

Scontro tra auto in provincia di Salerno

Lo schianto è avvenuto lungo la strada statale 91 a Campagna, in provincia di Salerno, e ha coinvolto tre auto. I carabinieri erano in servizio e si trovavano a bordo di una gazzella, impegnati in alcuni controlli in strada.

Secondo la ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, una Range Rover che proveniva dal senso di marcia opposto avrebbe centrato la vettura dei carabinieri, per poi finire la carambola contro una Fiat Punto.

L'incidente è avvenuto lungo la statale 91 nel territorio di Campagna, in provincia di Salerno

Immediati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 con sei ambulanze e le forze dell’ordine.

Chi erano i carabinieri Francesco Ferraro e Francesco Pastore

I due carabinieri sono stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco in gravissime condizioni ma sono deceduti poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente. Le due vittime si chiamavano Francesco Pastore e Francesco Ferraro.

Il maresciallo Francesco Pastore, 25 anni, era originario di Manfredonia (Foggia). Dopo le il diploma da geometra entra entrato nell’Arma seguendo le orme del padre. Era stato trasferito in Campania dopo aver prestato servizio inizialmente nella Compagnia di San Giovanni Rotondo.

L’appuntato scelto Francesco Ferraro, 27 anni, era nato a Montesano Salentino, in provincia di Lecce. Entrambi prestavano servizio nella compagnia di Eboli.

Quattro feriti, due in gravi condizioni

I due carabinieri morti si trovavano sul lato passeggero e sul sedile posteriore della gazzella, mentre il militare al volante, il maresciallo Paolo Volpe, ha riportato gravi ferite ed è stato ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

In gravi condizioni anche la donna di 75 anni che era alla guida della Fiat Punto, anche lei ricoverata in prognosi riservata all’ospedale di Battipaglia.

Ferite non in modo grave e portate all’ospedale di Oliveto Citra le due donne di 31 e 18 anni che viaggiavano a bordo della Range Rover.

Il messaggio di cordoglio del presidente della Repubblica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso cordoglio alle famiglie delle vittime in un messaggio inviato al comandante generale dei carabinieri.

“Ho appreso con profonda tristezza – si legge nella nota del Quirinale – la notizia del grave incidente stradale verificatosi in provincia di Salerno in cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, hanno perso la vita il maresciallo Francesco Pastore e il carabiniere Francesco Ferraro ed è rimasto ferito un altro militare dell’Arma, nonché le persone a bordo degli altri veicoli coinvolti”.

“In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei e all’Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al carabiniere rimasto ferito gli auguri di pronta guarigione”.