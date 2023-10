Corona denunciato per diffamazione per il caso scommesse: le prime querele da Casale e El Shaarawy

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Fabrizio Corona di nuovo nei guai. Non una novità per l’ex re dei paparazzi, che dopo le presunte rivelazioni e i nomi fatti nell’ambito del caso scommesse è stato denunciato per diffamazione da due dei calciatori tirati in ballo, Nicolò Casale della Lazio e Stephan El Shaarawy della Roma. Altri giocatori però potrebbero presto andare per via legali contro Corona.

Casale denuncia Corona

Il primo giocatore a denunciare Fabrizio Corona per il caso scommesse è stato Nicolò Casale, difensore della Lazio e della Nazionale.

Secondo quanto riporta Ansa, nella giornata di venerdì 20 ottobre il legale di Casale, Guido Furgiuele, ha depositato alla procura di Milano una denuncia contro Corona e il sito Dillinger, accusato di “avere dato voce alle calunnie di un pluripregiudicato, già condannato per estorsione proprio in danno di calciatori”.

Casale era stato tirato in ballo da Corona in un intervento a Striscia la Notizia assieme ad altri due calciatori di serie A, Stephan El Shaarawy della Roma e Federico Gatti della Juventus.

La querela di El Shaarawy (anche contro Striscia la Notizia)

Proprio il giocatore giallorosso è il secondo a sporgere querela nei confronti di Corona e anche di Striscia la Notizia. Nella serata di venerdì è arrivata la notizia che i legali di El Shaarawy hanno depositato la denuncia alla procura di Milano.

“Benché sia poco incline a espormi pubblicamente, la mia reazione non può che essere fermissima. Quella che è avvenuta è stata, senza mezzi termini, un’operazione infamante e, cosa ancora peggiore, chirurgicamente orchestrata: a tutela mia, della società a cui sono legato e in definitiva del calcio italiano, i suoi autori devono senz’altro risponderne ed essere distolti da eventuali analoghe iniziative”. Queste le parole del calciatore diffuse dai suoi avvocati, Matteo Uslenghi e Federico Venturi Ferriolo.

Stephan El Shaarawy con la maglia della Nazionale

Altre querele all’orizzonte

Nei prossimi giorni quindi Fabrizio Corona, già condannato in via definitiva a 5 anni di carcere per estorsione proprio ai danni di un calciatore, verrà iscritto nel registro degli indagati per poter avviare tutti gli accertamenti del caso.

Alle due denunce potrebbero però presto aggiungersene altre. Altri calciatori tirati in ballo dall’ex fotografo dei vip nel caso scommesse potrebbero decidere di passare alle vie legali.

Come Gatti, il cui nome è stato fatto assieme a quelli di Casale e El Shaarawy, Nicola Zalewski della Roma o Niccolò Barella dell’Inter, che in giornata si è sfogato sui social contro il quotidiano La Verità per una intervista alla presunta talpa di Corona.