Presunta fonte di Fabrizio Corona sulle scommesse nega coinvolgimento di Zalewski: "Mi sono inventato tutto"

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Possibile svolta nello scandalo calcio scommesse che l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona ha fatto scoppiare con le sue rivelazioni scottanti. Una delle sue fonti, infatti, avrebbe ritrattato e avrebbe smentito il coinvolgimento di Nicola Zalewski della Roma.

Accuse a Zalewski inventate?

A mettere in dubbio le rivelazioni di Corona sarebbe stata una sua fonte che, intervenuto a volto scoperto ma senza mai dire il suo nome a Cerbero Podcast, ha svelato che le accuse mosse a Nicola Zalewski sarebbero false.

La fonte, infatti, nel corso dell’intervento nel programma di Mr. Marra, avrebbe svelato di non conoscere il giocatore, di non avere prove del fatto e di essersi inventato tutto. Perché? Per ricevere da parte di Corona e Dillinger News una somma pattuita in precedenza.

“20mila euro“, questa la cifra offertagli per rivelare il coinvolgimento di Zalewski della Roma nello scandalo scommesse, ma la talpa, la cui voce è riconoscibile grazie agli audio condivisi dallo stesso Corona, ha sottolineato di essersi inventato tutto e di aver anche contattato il calciatore polacco per scusarsi.

Corona smentisce

Il filmato su YouTube della puntata di Cerbero Podcast chiarisce la posizione della talpa, che ha spiegato di non conoscere il giocatore e di non avere prove concrete in mano. Avrebbe commentato un post su Instagram e poi sarebbe stato contattato da Corona per avere maggiori dettagli.

Eppure, nonostante la secca smentita da parte della fonte, Fabrizio Corona non tira indietro le accuse e prosegue per la sua strada. “Zalewski smentisce, il titolare dell’audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Porto le prove” ha detto l’ex re dei paparazzi.

Fonte foto: ANSA

Le rivelazioni a De Girolamo

Le prove citate da Corona saranno rese note nel corso di Avanti popolo, la trasmissione in onda su Rai3 condotta da Nunzia De Girolamo che dopo il flop della prima puntata mira a far il boom di ascolti ospitando l’ex re dei paparazzi.

Corona, infatti, ha svelato di essere pronto a fare tutti i nomi dei giocatori e dirigenti coinvolti nello scandalo scommesse che, almeno per il momento, vede tra i protagonisti di spicco Fagioli, Zaniolo, Tonali e proprio Zalewski.