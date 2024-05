Chiara Ferragni scaricata anche da Pantene che la sostituisce con Havi Mond: chi è la modella "sosia"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Anche Pantene scarica Chiara Ferragni dopo il pandoro-gate e sceglie come sostituta la modella Havi Mond. La notizia era nell’aria da settimane, ma a ufficializzarlo è stata la nuova campagna del noto marchio di prodotti per capelli che vede l’israeliana come testimonial.

Pantene scarica Ferragni

Altri guai per Chiara Ferragni che dopo lo scandalo sul pandoro ha dovuto riorganizzare la sua vita personale e lavorativa. Dal punto di vista imprenditoriale, infatti, il pandoro-gate è costato carissimo all’influencer che, mese dopo mese, ha visto tanti brand abbandonarla.

L’ultimo in ordine è Pantene, noto marchio di prodotti per capelli che ha infatti deciso di non rinnovare il suo contratto.

La notizia era nell’aria già da qualche settimana, soprattutto dopo la cancellazione di alcuni contenuti sponsorizzati da parte di Pantene, ma non era mai arrivata una decisione precisa sul da farsi.

Chi è Havi Mond

Ora però l’azienda ha ufficializzato il cambio di testimonial uscendo con le pubblicità della nuova campagna. Al posto di Chiara Ferragni, infatti, c’è una sua “sosia”, la modella israeliana Havi Mond.

Havi Mond, 40 anni, non è nuova nel settore. Anzi. Per anni ha lavorato per brand del calibro di Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent e French Connection.

In grado di rappresentare l’ideale di donna moderna e sicura di sé per Pantene.

Che fine ha fatto Chiara Ferragni

Intanto Chiara Ferragni ha fatto perdere ogni traccia di sé, almeno in Italia. L’imprenditrice, dopo aver fatto i conti anche con la rottura con Fedez, si è concessa una pausa relax a Los Angeles in compagnia delle sue amiche storiche Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Pardis Zarei, e del suo truccatore Manuele Mameli.

Di casa in California, la 36enne di Cremona continua a condividere con i suoi fan alcuni scatti che la ritraggono in diverse occasioni, ma soprattutto non si lascia abbattere.

In un recente post, che ha aperto il filotto delle foto negli States, Ferragni ha infatti scritto: “Dove tutto è cominciato“.

Un riferimento fatto al suo blog “The Blond Salad”, nato proprio a Los Angeles e che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Un messaggio in primis per sé, per ricordare da dove è partita e da dove, forse, vuole ricominciare dopo il brutto momento vissuto negli ultimi mesi in Italia.