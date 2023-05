Chiara Ferragni nuda su Instagram e la spiegazione sulla nudità alla 11enne: botta e risposta, parla la madre

Ha fatto scalpore la fotografia pubblicata da Chiara Ferragni su Instagram nella giornata di venerdì 26 maggio, in cui si mostra in slip e con il seno coperto solo dalle sue mani. Tra i tanti commenti al post c’è stato anche quello di una ragazzina di 11 anni, che ha criticato il gesto dell’imprenditrice digitale. Chiara Ferragni ha risposto sempre via Instagram, mentre la madre dell’undicenne ha commentato l’accaduto sui giornali.

Il commento dell’undicenne alla foto di Chiara Ferragni

Sotto il “mirror selfie” (selfie allo specchio) di Chiara Ferragni, è spuntato il commento di un utente, che ha dichiarato avere 11 anni.

Nel commento si legge: “Boh, io ho 11 anni (quasi 12) e se vedo ragazzine di 15 anni che si fanno ste foto penso che sinceramente siano inadeguate. A maggior ragione, che senso ha che lo faccia tu? Cioè a parte che in questa foto non fai vedere vestiti o costumi da bagno ma praticamente te stessa nuda. Qual è il messaggio per noi ragazzine? Che per farci notare dobbiamo metterci nude? Io non lo trovo un bel messaggio da mandare”.

Fonte foto: ANSA Chiara Ferragni a Sanremo.

La risposta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha risposto così: “Il messaggio per tutte, ragazzine e non, da parte mia è molto semplice: nessuno ci può giudicare o farci sentire sbagliate“.

L’imprenditrice digitale ha poi aggiunto: “Pubblicare una foto così non dovrebbe far vergognare nessuno e anzi dimostrare che ognuno è libero di essere se stesso e celebrarsi quando si sente di farlo. Perché una donna in intimo si deve vergognare del suo corpo? Perché deve aver paura di dare un’idea sbagliata invece che sentirsi bene dentro la sua pelle?”.

La sua chiosa finale: “Ci hanno insegnato che le donne non possono osare e questo è uno dei tanti modi che io utilizzo per prendermi la libertà che tutti dovremmo avere. Faccio incaz*are i puritani? Missione compiuta allora”.

Il commento della madre dell’undicenne

La mamma della ragazzina di 11 anni ha commentato a ‘La Repubblica’ la vicenda. Sul commento della figlia ha detto: “Ho trovato giusto e maturo il commento, anche mio marito, appena ha saputo della vicenda, le ha mandato un messaggio complimentandosi per aver saputo esprimere la sua opinione con garbo e delicatezza”.

La donna ha poi dichiarato: “Non pensavo che da un commento di una bambina potesse venire fuori tutta questa polemica. Ho dovuto disattivare le notifiche ai suoi post per evitare che leggesse commenti poco piacevoli”.

Sulla risposta di Chiara Ferragni, ha poi aggiunto: “Non è una risposta che avrei dato io da mamma, ma non mi sento di rispondere né di giudicarla”.