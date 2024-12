WhatsApp, Instagram e Facebook down mercoledì 11 dicembre, problemi ad app e social di Meta a livello mondiale

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Instagram, Facebook e WhatsApp down. I social network e i servizi di Meta stanno registrando molti disservizi in queste ore. In Italia e nel resto del mondo molti utenti stanno lamentando problemi vari, dall’impossibilità di accedere ai social a difficoltà nell’inviare e ricevere messaggi.

WhatsApp, Instagram e Facebook down

Nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre sembrano avere dei problemi le principali piattaforme online di Meta, numerose le segnalazioni di malfunzionamenti e disservizi vari.

I problemi riguardano soprattutto Instagram e WhatsApp, ma in maniera minore anche Facebook.

Fonte foto: ANSA

Coinvolti dal down anche Threads e Facebook Messenger, app legate a Instagram e Facebook.

Le segnalazioni da tutto il mondo

Sul sito Downdetector, che monitora lo stato delle reti mobili e dei principali servizi web, le segnalazioni degli utenti sono cresciute molto rapidamente a partire dalle 18.40, raggiungendo il picco attorno alle 19.

Solo in Italia ci sono oltre 10 mila segnalazioni per ciascuna piattaforma della galassia di Mark Zuckerberg.

I problemi delle app e dei servizi di Meta sembrano riguardare non solo l’Italia ma un po’ tutto il mondo.

Moltissime ad esempio le segnalazioni degli utenti che arrivano dagli Stati Uniti, come mostra la versione americana del sito.

Problemi ad app e social di Meta

Vari i problemi segnalati dagli utenti. Per Instagram e Facebook i principali riguardano il caricamento, con l’aggiornamento del feed che va a rilento o a singhiozzi.

Ma c’è anche chi lamenta di non riuscire ad accedere al social, specie nella versione da pc.

Per quanto riguarda WhatsApp invece le segnalazioni riguardano soprattutto la difficoltà nell’inviare messaggi.

Poco prima delle 20 Meta ha pubblicato su X un aggiornamento sui disservizi: “Siamo consapevoli che un problema tecnico sta influenzando la capacità di alcuni utenti di accedere alle nostre app. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”.