La foto di Chiara Ferragni a 15 anni con le treccine come Christina Aguilera: lo scatto fa impazzire i social

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto del passato che fa impazzire i social. La nota influencer ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto risalente a quando aveva appena 15 anni. Tenuta da mare, bandana e treccine per assomigliare a Christina Aguilera, mito di una generazione dei primi anni 2000.

Un tuffo negli anni dell’adolescenza per Chiara Ferragni

È un tuffo nel passato quello che Chiara Ferragni ha deciso di condividere con i suoi followers pubblicando una foto che la immortala al mare, nella Repubblica Dominicana.

«Morta per questa foto di me a 15 anni mentre cerco di assomigliare a Christina Aguilera», ha scritto l’influencer sul suo profilo Instagram ricorrendo a un pizzico di ironia nel ricordare la sua adolescenza.

La più nota influencer nostrana non aveva ancora la chioma bionda che la caratterizza da quando ha avviato lo storico blog ‘The Blonde Salad‘ da cui è iniziata la sua ascesa come imprenditrice digitale.

Le treccine come Christina Aguilera

Nello scatto, Chiara Ferragni si presenta con un’acconciatura che richiama quella in voga in quegli anni, imitata da molte adolescenti.

Le treccine, infatti, caratterizzavano il look della pop star americana Christina Aguilera: un mito per molte ragazze dei primi anni 2000.

È stata la stessa imprenditrice digitale a citare la cantante spiegando che all’epoca, proprio come oggi, “ero una vera patita di Christina Aguilera e volevo sembrare come lei”.

In alcune storie Instagram, inoltre, Chiara Ferragni ha raccontato il retroscena di quello scatto.

“Sulla spiaggia c’era una ragazza che faceva le treccine ed ero convinta che avendo i capelli lunghi avrei avuto una chioma pazzesca proprio come la Aguilera. Peccato che lei avesse le extension”, ha detto l’influencer ironizzando.

La nuova stagione di ‘The Ferragnez’

Lo scatto ha raccolte quasi mezzo milione di like e oltre 2mila commenti tra messaggi divertiti e ironici, ma non solo.

È quello che accade quotidianamente all’influencer più nota d’Italia che recentemente ha fatto molto discutere per l’ipotizzata crisi con il marito Fedez dopo Sanremo 2023.

Intanto, i due si preparano a lanciare la seconda stagione di ‘The Ferragnez’, la serie che porta nel dietro le quinte di Chiara Ferragni, Fedez e della loro famiglia.

L’uscita della nuova stagione è stata annunciata per il 18 maggio. Nelle puntate che saranno rilasciate in streaming, però, non ci sarà l’episodio su Sanremo che, invece, dovrebbe essere pubblicato dopo l’estate.