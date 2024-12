SONDAGGIO - Filippo Turetta condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin: sei d'accordo?

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Martedì 3 dicembre Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo in primo grado dalla Corte d’Assise del Tribunale di Venezia per il femminicidio di Giulia Cecchettin. La lettura della sentenza è arrivata dopo 6 ore di camera di consiglio. Turetta è stato dichiarato colpevole di omicidio premeditato, sequestro di persona e occultamento di cadavere. Manca l’aggravante della crudeltà. Turetta, inoltre, è stato assolto dal reato di stalking.

Arrivata quindi la sentenza attesa un po’ da tutti, probabilmente anche dallo stesso imputato, nonostante nella sua arringa della settimana scorsa l’avvocato Giovanni Caruso avesse provato a convincere i giudici dell’inopportunità dell’ergastolo, definito “una pena inumana e degradante” perché “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. L’ergastolo è il tributo che lo stato di diritto paga alla pena”. Non è ancora stato deciso dalla difesa se presentare o meno ricorso in appello.

Gino Cecchettin aveva parlato di “umiliazione” della figlia dopo l’arringa, ma lo stesso genitore e il legale di Filippo Turetta si sono stretti la mano in aula nel giorno della sentenza: “Umanamente la capisco, il mio è un lavoro difficile” ha spiegato il difensore al papà della vittima.

Nel commentare la sentenza, Caruso ha dichiarato di non voler parlare di “vittorie o sconfitte. Di certo però non è stata accolta in toto la richiesta della Procura, come qualcuno potrebbe dire. Sono state riconosciute fondate alcune delle deduzioni difensive“.

Il riferimento è proprio all’aggravante della crudeltà e al reato di stalking, fatto contestato dallo stesso Gino Cecchettin al Corriere della Sera: “Per me c’era anche la crudeltà e lo stalking mi sembrava fuori discussione. Se non c’è con centinaia di messaggi al giorno e 75 coltellate, non so allora cosa siano queste aggravanti”.

