Il fratello di Filippo Turetta va a trovarlo in carcere: "Non passavamo tempo insieme, ero all'oscuro"

Andrea Turetta è andato a trovare in carcere il fratello Filippo, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Cecchettin. A Zona bianca, ha rivelato cosa è successo durante l’incontro e il suo pensiero sull’uccisione della studentessa 22enne avvenuta l’11 novembre del 2023 a Fossò, nei pressi di Padova.

L’incontro tra Filippo Turetta e il fratello

“Come l’ho trovato? Come una persona che sta in carcere”. Inizia così il racconto del fratello di Filippo Turetta alla giornalista della trasmissione Mediaset Zona Bianca.

Il giovane ha poi aggiunto: “Non ho idea di cosa gli sia passato per la testa. A questa domanda non sa rispondere nessuno, non lo sa nessuno cosa è successo. Io non gli ho chiesto perché lo ha fatto. Gli ho parlato da fratello, gli ho chiesto come stava. Lui è mio fratello e non mi interessa di quello che è successo”.

Filippo Turetta è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di Giulia Cecchettin, la sua ex fidanzata, uccisa l'11 novembre del 2023 a Fossò, nella provincia di Padova, in Veneto.

Il rapporto tra Filippo Turetta e il fratello

Alla giornalista, il fratello di Filippo Turetta ha anche raccontato: “Avevamo un rapporto da fratelli, ma lui non condizionava me e io non condizionavo lui”.

Poi ha aggiunto: “Io spesso non ero a casa, ero sempre fuori, uscivo con gli amici. Non passavamo tempo insieme. Non ho mai avuto un discorso profondo sui suoi problemi, ero all’oscuro di tutto. Non mi interessavo. Tra virgolette, ero il fratello più piccolo”.

Le conseguenze dell’omicidio di Giulia Cecchettin sulla famiglia Turetta

Nel corso dell’intervista concessa alla trasmissione Mediaset, il fratello di Filippo Turetta ha riferito che i suoi genitori “sono scossi, come lo sarebbe chiunque in questa situazione”.

Sulle conseguenze dell’omicidio di Giulia Cecchettin, per il quale il fratello è stato condannato all’ergastolo, ha poi detto: “Io non voglio farmi condizionare da questa cosa che è successa, non credo che sia obbligato a farmi condizionare. Sono tranquillissimo. Non ci creerà differenze”.

La chiosa finale: “Lui ha fatto una cosa e pagherà. Noi come famiglia gli restiamo accanto perché abbiamo lo stesso sangue e i miei genitori gli vogliono bene”.

