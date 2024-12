Dissing tra Beppe Sala e Fedez dopo le accuse al sindaco di Milano sulla sicurezza: la risposta al freestyle

Un botta e risposta infuocato si è acceso tra il sindaco di Milano Beppe Sala e il rapper Fedez, dopo che quest’ultimo, durante un freestyle a Real Talk – popolare format dedicato al rap italiano – ha criticato la gestione della sicurezza in città. “Io non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui“, ha dichiarato mercoledì 4 dicembre il primo cittadino durante un evento pubblico legato al programma espositivo di Milano per il 2025.

La risposta del sindaco di Milano Beppe Sala

Nel suo dissing, Fedez ha cantato versi che non hanno lasciato spazio a interpretazioni: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore, Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore“.

La strofa, che sottolinea i problemi di sicurezza del capoluogo lombardo, è una provocazione diretta al sindaco.

Non è tardata ad arrivare la replica di Sala, che ha scelto di rispondere con un tono lapidario, sottolineando che il rapper non è un cittadino modello e non aiuta a migliorare la situazione di Milano.

Il confronto tra Sala e Fedez ha polarizzato il pubblico.

Sui social, da un lato c’è chi sostiene il sindaco, accusando il rapper di cavalcare l’onda della critica senza proporre soluzioni; dall’altro, molti vedono nelle parole di Fedez un’espressione di disagio condiviso da numerosi cittadini.

Il commento di Fedez

Dopo la risposta di Sala, Fedez non è rimasto in silenzio.

Utilizzando il suo profilo Instagram, ha ribattuto con una frase altrettanto secca: “È il tuo lavoro, non il mio”. Una risposta che ha infiammato ulteriormente il dibattito, coinvolgendo gli utenti dei social e attirando l’attenzione dei media.

Il dissing a Chiara Ferragni

Il freestyle di Fedez, pubblicato martedì 3 dicembre non si è limitato alla politica locale: ha toccato temi personali, come il suo rapporto con l’ex moglie Chiara Ferragni, i suoi problemi di salute e il controverso legame con Luca Lucci, capo ultrà del Milan.

Ha inoltre attaccato il giornalismo italiano, definendolo complice di una politica che si concentra su dettagli irrilevanti della sua vita privata:”Priorità di ‘sto paese: farsi i c***i di Fedez”.