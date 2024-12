Brian Thompson ucciso a New York, la rivelazione della moglie sulle minacce al Ceo di United Health Care

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Brian Thompson, Ceo di United Health Care, è stato ucciso a New York in quello che la polizia newyorchese ha da subito interpretato come un agguato premeditato e pianificato. L’assassino è ancora a piede libero ed è stato ripreso da alcune telecamere presenti davanti all’Hilton Hotel, sulla Sessantunesima strada, dov’è avvenuto l’omicidio. A dare ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere stato il movente dell’uccisione, è la moglie di Thompson che ha parlato di minacce arrivate nei confronti del suo ormai defunto marito.

Agguato a Brian Thompson a New York, cosa sappiamo

La morte di Brian Thompson, amministratore delegato di United Healthcare, colosso assicurativo americano, freddato a colpi d’arma da fuoco nella mattinata a New York, ha scosso il Paese. Il manager era uno degli uomini più pagati al mondo ed era in procinto di entrare in un albergo nel quale doveva incontrare alcuni investitori: è stato colpito al petto e a una gamba da diversi colpi esplosi a pochi metri da un uomo con il volto coperto e in tenuta tutta nera. Il sicario è ancora in fuga, dopo essersi dileguato in sella a una bicicletta, e la polizia di New York ha promesso una ricompensa di 10.000 dollari a chi si renderà utile per rintracciarlo.

Sua moglie, Paulette Thompson, ha rivelato a NBC News che l’uomo aveva ricevuto minacce.

Fonte foto: IPA Il luogo del delitto

Parla la moglie

“C’erano state alcune minacce“, ha detto la donna, non specificandone né la natura né aggiungendo altri dettagli.

“So solo che ha detto che c’erano alcune persone che lo avevano minacciato. Non posso dare una risposta ponderata in questo momento. Ho appena scoperto quanto successo e sto cercando di consolare i miei figli”, ha aggiunto nella telefonata con il canale statunitense.

Brian Thompson era un manager di alto livello della United Healthcare, società assicurativa per la quale lavorava da oltre 20 anni.

Il ricordo di United Healthcare

L’azienda ha diramato un comunicato per ricordare l’uomo vittima di un agguato.

“Siamo profondamente rattristati e scioccati per la scomparsa del nostro caro amico e collega Brian Thompson. Era molto rispettato da tutti coloro che lavoravano con lui. Stiamo lavorando a stretto contatto con il Dipartimento di Polizia di New York e chiediamo la vostra pazienza e comprensione durante questo momento difficile. I nostri cuori vanno alla famiglia di Brian e a tutti coloro che gli erano vicini”, si legge.

United Healthcare ha dichiarato ricavi per oltre 371 miliardi di dollari nel 2023 e conta su 100.000 dipendenti.