Ceo di United Healthcare Brian Thompson ucciso a New York in strada, killer spara e fugge: caccia all'uomo

Brian Thompson, ceo di United Healthcare, è stato ucciso in strada a New York a colpi di pistola. Il dirigente, 50 anni, è stato raggiunto al petto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai hospital in condizioni critiche ed è morto poco dopo.

Brian Thompson ucciso in strada

L’agguato, riportano i media americani, è avvenuto nella mattina di mercoledì 4 dicembre, attorno alle 7 locali. Thompson stava entrando nella hall dell’Hilton Hotel sulla 61esima strada, dove era atteso per un appuntamento di lavoro.

Il 50enne è stato raggiunto da diversi spari ed è crollato a terra. Alcuni dei colpi, secondo quanto ricostruito, avrebbero raggiunto Thompson al petto e alle gambe.

Fonte foto: ANSA Il killer avrebbe atteso Thompson all’entrata dell’hotel

La fuga del killer

A sparare, si apprende, sarebbe stato un uomo completamente vestito di nero e a volto coperto.

Il killer, che attendeva Thompson, ha sparato a una distanza di 5-6 metri, riferiscono alcuni testimoni.

Poi è fuggito via a bordo di una bicicletta. È attualmente ricercato dalla polizia di New York.

Thompson morto in ospedale

Immediati i soccorsi al Ceo di United Healthcare che però, di lì a poco, si sono dimostrati inutili.

Thompson è stato trasportato d’urgenza al Mount Sinai hospital in condizioni critiche ed è morto poco dopo.

Attacco premeditato

Secondo la polizia di New York non ci sarebbero dubbi sul fatto che l’agguato a Thompson fosse pianificato e premeditato.

Le forze dell’ordine, che si sono messe subito alla ricerca del killer, hanno infatti sottolineato che l’uomo incappucciato era davanti all’Hilton ad attendere la vittima.

Chi era Brian Thompson

Brian Thompson, 50 anni, era uno degli amministratori delegati della United Healthcare, società che vende polizze di copertura sanitaria e assicurativa.

Manager di spessore, Thompson era in società da oltre 20 anni e da tre ne era diventato Ceo ottenendo importanti successi e raggiungendo traguardi che lo avevano portato a essere uno dei dirigenti più stimati.

Laureato all’università dell’Iowa in Business administration, si era fatto notare già all’esordio lavorativo in Pwc, dove era rimasto fino alla chiamata di United Healthcare nel 2004. Nel gruppo si occupava dei programmi governativi della società, mentre in passato si era dedicato alla sezione Medicare & Retirement.

Proprio mercoledì 4 dicembre, in mattinata, era atteso all’Hilton Hotel di New York per alcuni impegni di lavoro in quanto aveva in agenda degli incontri per l’investors day dell’azienda.