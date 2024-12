Colpita alla testa a Napoli da una piastra caduta da un balcone in piazza Garibaldi, grave turista georgiana

Grave incidente a Napoli, in piazza Garibaldi, dove mercoledì 4 dicembre una turista georgiana di 43 anni è stata colpita alla testa da una piastra metallica caduta da un balcone. La donna, identificata come R.B., è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale Cardarelli, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Napoli, piastra caduta da un balcone ferisce una turista

L’oggetto, una piastra metallica trapezoidale, è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per gli accertamenti tecnici.

Come riporta Repubblica, la Polizia locale di Napoli, intervenuta sul posto, ha messo in sicurezza l’area in cui la turista è stata colpita e avviato le indagini per accertare le cause e le responsabilità dell’episodio.

Gli agenti dell’Unità operativa San Lorenzo hanno già identificato i residenti e i gestori delle attività commerciali nello stabile.

Inoltre, sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei pressi dell’incrocio tra piazza Garibaldi e via Milano, al fine di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Un testimone oculare in piazza Garibaldi

Un testimone oculare ha dichiarato di aver notato una persona sul balcone da cui è precipitato l’oggetto.

Le informazioni fornite hanno indirizzato gli investigatori verso una cittadina di nazionalità ucraina, la cui posizione è attualmente al vaglio delle autorità competenti.

Il precedente: la morte di Chiara Jaconis

Questo incidente riporta alla memoria il tragico caso di Chiara Jaconis, una giovane turista colpita a settembre da un oggetto di marmo caduto da un balcone nei Quartieri Spagnoli.

Entrambi gli episodi evidenziano la necessità di un maggiore controllo sulla manutenzione degli edifici e sui comportamenti dei residenti per prevenire tragedie simili.

Le indagini proseguono per chiarire se la caduta della piastra sia avvenuta accidentalmente o a seguito di un gesto intenzionale.

La città di Napoli, ancora una volta, si trova a dover affrontare un caso che pone in primo piano il tema della sicurezza urbana.