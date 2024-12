Morta Pina Sirgiovanni moglie di Raoul Casadei, l'annuncio della famiglia e il dolore del figlio Mirko

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È morta Pina Sirgiovanni, la moglie di Raoul Casadei, anch’egli deceduto nel marzo del 2021. La donna aveva 86 anni e si è spenta nella mattinata di mercoledì 4 dicembre. Era malata da tempo e ricoverata in una clinica. Ad annunciare la sua scomparsa, la famiglia del “re” del liscio romagnolo e in particolare il figlio Mirko che ha raccolto l’eredità musicale del padre.

Addio a Pina Sirgiovanni, morta la moglie di Raoul Casadei

Aveva 86 anni Maria Giuseppina Sirgiovanni, per tutti Pina. Era la moglie di Raoul Casadei e il pilastro della famiglia diventata famosa per aver portato in giro per l’Italia e per il mondo il liscio romagnolo.

La donna si riunisce in questo modo al marito che era scomparso nel 2021 per complicazioni da Covid. I due si conobbero negli anni Sessanta e sono stati insieme per quasi sessant’anni.

Fonte foto: IPA Raoul Casadei e Pina Sirgiovanni

Il ricordo del figlio Mirko

Pina Sirgiovanni lascia Carolina, Mirna e Mirko Casadei, gli ultimi eredi della famiglia che, grazie a Raoul, era riuscita a proseguire l’opera dello zio Secondo, cui si deve la celebre canzone “Romagna Mia”.

Mirko Casadei ha ricordato sua madre come “il collante della famiglia. Era lei che teneva insieme le redini anche nei momenti difficili”, dice.

E per celebrarla, scomoda un famoso detto. “A volte si dice che dietro a un uomo di successo c’è sempre una grande donna. Lei è stata una grande donna e per me una mamma meravigliosa”, scrive sui suoi canali social dove racconta dell’ultima volta che i figli hanno visto la loro madre, in videochiamata.

L’affetto sui social

La notizia è stata accolta con tristezza da quanti conoscevano la donna. Il post condiviso sui social ha subito raccolto un gran numero di commenti di affetto e di condoglianze per la famiglia. Al coro si è aggiunto anche Luciano Ligabue.

Presente inoltre il ricordo dell’ex presidente della Regione Emilia-Romagna, presidente del Pd e europarlamentare, Stefano Bonaccini che parla di un grande dispiacere e rivolge un abbraccio ai figli della signora.

Tanti scrivono per augurare a Pina di potersi in questo modo ricongiungere al suo amato Raoul per tornare a essere felici e sorridenti come sempre si sono mostrati.

Chi era Pina, la moglie di Raoul Casadei

Riconosciuta come una persona riservata e discreta, Pina Sirgiovanni è stata una presenza fondamentale nel corso degli anni per la famiglia Casadei. Si era occupata dell’organizzazione di eventi a livello nazionale ed internazionale.

Era originaria di Gerocarne in provincia di Vibo Valentia, Calabria, ma era cresciuta a Napoli. Aveva conosciuto suo marito in un ristorante a Roseto Valfortore, un paesino del Foggiano. Qui i due erano insegnanti di scuola elementare, prima che l’uomo ereditasse la direzione dell’orchestra di famiglia. Si sposarono nel 1963 a Napoli.

La donna era rimasta vedova dal 13 marzo 2021 quando, all’età di 83 anni, era morto suo marito, Raoul Casadei. Il “re del liscio” era nato a Gatteo il 15 agosto 1937. Come detto, per 17 anni, aveva fatto l’insegnante di scuola elementare. Poi il successo con alcuni brani diventati famosissimi come “Ciao mare”, “La mazurka di periferia“, “Romagna e Sangiovese“ e “Romagna Capitale, grazie ai quali aveva partecipato a kermesse come Sanremo e Festivalbar.