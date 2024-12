Fedez contro Chiara Ferragni con la provocazione su Tronchetti Provera: "Chi perde marito trova un patrimonio"

Ospite del format rap Real Talk, martedì 3 dicembre Fedez ha offerto una performance senza filtri, svelando un flusso di rime che non ha risparmiato nessuno. L’artista milanese, noto per il suo stile diretto e polemico, ha trasformato i quasi dieci minuti di freestyle in un vero e proprio manifesto personale, toccando temi che spaziano dalla sua vita privata al panorama sociale e politico italiano. Tra le stoccate più pesanti, quella rivolta all’ex moglie, Chiara Ferragni, e al suo attuale compagno, Giovanni Tronchetti Provera.

Fedez punge Ferragni su Tronchetti Provera

In una delle sue barre, Fedez ironizza: “Chi perde un marito poi trova un tesoro/amore fa rima con patrimonio“, un chiaro riferimento alle voci sulla relazione tra Ferragni e Tronchetti Provera.

Il rapper non si ferma qui, evocando anche i sentimenti contrastanti vissuti durante il matrimonio: “Ogni giorno ti alzavi dal letto, e per ogni bacio un’amnesia”.

Fonte foto: ANSA

Giovanni Tronchetti Provera

Fedez ha inoltre alluso ai suoi problemi di salute, usandoli come metafora per descrivere il dolore emotivo: “Amore ricordati sentimenti un po’ tossici, per te avrei dato anche un rene ma mi hanno già tolto un po’ troppi organi”.

Questa e altre riflessioni contenute nel pezzo sembrano segnare una presa di distanza da una vita che lui stesso definisce “perfetta ma non mia“.

L’ironia su Myrta Merlino

Non sono mancati, poi, attacchi ad altri personaggi pubblici.

Fedez si è scagliato contro la giornalista Myrta Merlino, ironizzando sul clamore mediatico che circonda la sua vita: “Ogni c***o della mia vita diventa un c***o di Stato, non mi stupirebbe se un giorno vedessi Myrta Merlino fare un servizio sul mio c***o depilato”.

L’attacco a Beppe Sala

Altri bersagli di Fedez sono stati Luis Sal, con cui ha condiviso il podcast Muschio Selvaggio prima di una brusca separazione, e il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Il primo cittadino è finito nel mirino del rapper per la gestione della città: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore: Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore”.