Problemi per l'IT Wallet su app IO, nel portafoglio digitale disagi per la tessera sanitaria: cosa succede

Falsa partenza per l’IT Wallet. A poche ore dal debutto ufficiale del portafoglio digitale si sono verificati i primi problemi a causa del grande numero di richieste di accesso alla nuova funzionalità dell’App IO, che permette di avere a disposizione sul proprio smartphone una copia dei propri documenti personali come, in questa prima fase, patente, tessera sanitaria e carta della disabilità, della stessa validità degli originali. Migliaia le segnalazioni arrivate dagli utenti che non sono riusciti a caricare

Il lancio dell’IT Wallet

Dopo una fase iniziale di test, l’IT Wallet è stato lanciato in Italia nella giornata di mercoledì 4 dicembre, per tutti coloro che usufruiscono dell’App IO, l’applicazione della pubblica amministrazione.

Secondo le stime del Governo, il portafoglio digitale, gratuito e non obbligatorio, interesserà potenzialmente una platea di 44,5 milioni di italiani. In pratica, ogni cittadino maggiorenne.

Fonte foto: Virgilio Notizie

Il messaggio di errore apparso sull’IT Wallet di migliaia di utenti

Problemi sull’App IO

L’interesse dei cittadini per la novità ha probabilmente superato le aspettative dei gestori del servizio, dato che nelle prime ore dopo il rilascio si sono riscontrati problemi dovuti alla corsa all’attivazione dell’IT Wallet, che ha finito per sovraccaricare il sistema.

Per tutta la mattinata migliaia di cittadini hanno visto apparire sull’app i messaggi “non è possibile aggiungere il documento al portafoglio” o “si è verificato un problema imprevisto”, con la spiegazione che “l’ente che emette le versioni digitali dei documenti sta riscontrando dei problemi ed è già al lavoro per risolverli” invitando gli utenti a riprovare “più tardi”.

“Ci sono molte richieste sui sistemi del fornitore tecnico che restituisce i dati della Tessera Sanitaria. Riprova più tardi” è un altro degli avvisi in risposta ai disservizi.

Come caricare i documenti

Al netto dei tempi di attesa, la procedura per caricare i propri documenti sul portafoglio digitale è semplice: è sufficiente aggiornare o installare l’App IO sul proprio dispositivo e accedere con la propria identità digitale, tramite Cie o Spid.

Una volta comparsa la sezione “Portafoglio”, ogni utente dovrà inserire i dati e i numeri dei propri documenti seguendo tutte le indicazioni e cliccando sul pulsante “Aggiungi al portafoglio“.