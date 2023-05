Fabrizio Corona querelato da Fedez e Chiara Ferragni: perché l'ex paparazzo è sotto processo a Milano

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Fabrizio Corona di nuovo in tribunale. L’ex paparazzo dei vip andrà a processo a Milano per diffamazione ai danni di Chiara Ferragni e Fedez. Lo ha rivelato lo stesso Corona, affermando di essere stato querelato dalla coppia social più nota d’Italia.

La doppia querela per diffamazione

Ospite del podcast Gurulandia, Fabrizio Corona ha rivelato di essere stato querelato nei giorni scorsi da Chiara Ferragni e Federico “Fedez” Lucia. L’ex re dei paparazzi, che negli ultimi mesi ha attaccato duramente Fedez, dovrà comparire in tribunale a Milano con l’accusa di aver insultato la coppia.

Questo per aver definito i due, in una intervista del 2020 e poi su Instagram, degli “ebeti che sanno usare i mezzi di comunicazione”.

Come riporta Lapresse, il prossimo 13 giugno ci sarà l’udienza al Tribunale di Milano per valutare la richiesta di riunire in un solo processo le due querele.

Corona contro i Ferragnez

“A fine maggio ho un processo a Milano perché Fedez e Chiara Ferragni mi hanno querelato e quindi sarò con loro in tribunale. Questo perché ho dato loro degli ebeti”, ha detto Corona durante la registrazione del podcast.

Secondo l’ex re dei paparazzi, la mossa dei Ferragnez rientrerebbe in una strategia ben precisa per promuovere il lancio della loro nuova serie su Amazon Prime: “Fedez si comporta in un determinato modo, lo abbiamo visto anche dopo Sanremo”.

Fonte foto: IPA Negli ultimi anni Corona è stato querelato più volte da vari vip

“Dopo il boom mediatico a seguito di Sanremo – ha detto Corona – hanno pubblicizzato la nuova stagione di The Ferragnez. Sì l’hanno lanciata adesso dicendo che racconteranno la verità su ciò che è successo ma dubito che lo faranno. Dopo il Festival Fedez si è chiuso in un silenzio tombale, mentre Luis Sal è sparito dal podcast. Qualcosa è successo, ma sto zitto che già ho una denuncia. Striscia anche ha cercato di capire, il mio pensiero è che qualcosa sia successo”.

Corona: “Il mercato dei paparazzi è quasi morto”

Il mercato dei paparazzi secondo Corona è quasi morto, per questo sarebbe inutile cercare di approfondire la presunta liason tra Fedez e Luis Sal.

“I tempi sono cambiati e un eventuale scoop non sarebbe pubblicabile. Le eventuali foto non sarebbero pubblicabili e lo sforzo lavorativo non porterebbe un adeguato riscontro economico”, ha detto Corona.

“Il mercato dei paparazzi – ha aggiunto – è quasi morto, il mondo è cambiato. La colpa non è dei social, ma del politically correct”.