Fabrizio Corona si candida a Catania, fuma durante la conferenza e svela di voler anche diventare premier

Fabrizio Corona si lancia in politica. Lo ha annunciato nella mattina di giovedì 6 aprile il candidato sindaco a Catania, Giuseppe Lipera, dicendo che l’ex agente dei paparazzi ha accettato di candidarsi al Consiglio comunale della città, nella sua lista Movimento popolare catanese. Qual è il suo programma e che incarico ricoprirebbe.

L’annuncio della candidatura

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa, durante la quale il candidato a sindaco della città siciliana del Mpc, l’avvocato Giuseppe Lipera, ha dichiarato che Fabrizio Corona “ha accettato di candidarsi al Consiglio comunale di Catania nella lista Movimento popolare catanese”.

“Conosco la storia dell’avvocato Lipera ed è per questo che sono qui. Lipera ha fatto molte cose per la mia famiglia” ha detto Corona, spiegando il perché dell’appoggio al candidato sindaco, per cui “sono a disposizione e ci metto impegno, sacrificio e soprattutto serietà”.

Fonte foto: ANSA Fabrizio Corona in tribunale a fine 2022 per un processo che lo vedeva accusato di danneggiamento, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Inoltre, ha aggiunto “Io sono nato e cresciuto a Catania“.

L’ex agente dei paparazzi ha poi rivelato che la politica era da sempre nei suoi programmi: “Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni presidente del Consiglio. Ora è un po’ presto: ne ho 49″.

I due candidati, dopo l’annuncio pubblico, hanno fumato al chiuso negli spazi dedicati alla conferenza stampa.

Il programma elettorale di Corona

Per Corona, il problema di Catania e della Sicilia in generale sta nel fatto che “il turismo non è sviluppato” e che per rimediare occorrerebbe “fare qualcosa per la pulizia della città“.

Si passa poi al calcio, perché, a detta di Corona, “Catania e Palermo potrebbero essere sfruttate molto meglio, basta guardare cosa è accaduto al calcio. Avevamo una squadra di serie A. La politica ormai occupa posti per interesse. Avete visto che fine ha fatto il sindaco precedente?”.

Il possibile incarico

“I partiti non esistono” ha dichiarato Corona, che ha sostenuto, quindi, di essere “assolutamente d’accordo con l’avvocato Lipera quando dice che esistono destra, sinistra e centro”.

Una realtà che sarebbe evidente anche dal fatto che “Abbiamo visto come un partito, il M5s, sia riuscito a ottenere ciò che ha ottenuto“.

E poi, l’attacco a Di Maio: “Abbiamo visto come tantissimi incapaci e inetti si sono trovati in posizioni importantissime dal punto di vista governativo. Parliamo ad esempio dell’ex deputato Di Maio, che è stato ministro degli Esteri, una persona che forse non aveva mai lavorato in vita sua“.

Per Lipera, invece “Corona ha indubbiamente delle capacità geniali e rappresenta per me una vittima del sistema giudiziario italiano. L’ho seguito da lontano da sempre e sono testimone di quello che hanno patito i suoi familiari”.

E per lui ha già una posizione in mente: “Se diventerò sindaco di questa città, Corona, che certamente verrà eletto consigliere comunale, sarà l’assessore ai Servizi sociali”.