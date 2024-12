Sul caso Sangiuliano e Boccia Report svela una nuova telefonata: il botta e risposta con Gilioli sul contratto

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il caso Sangiuliano-Boccia continua: un’inchiesta di Report ha svelato una telefonata inedita tra l’imprenditrice e il capo di gabinetto del ministero della Cultura Francesco Gilioli in cui la donna chiede delucidazioni sul suo contratto. Nello specifico Gilioli le dice di aver ricevuto indicazioni dall’allora ministro di “non procedere al perfezionamento della nomina”. Per questo motivo Maria Rosaria Boccia gli chiede dove sia finito il documento firmato da lei stessa il 7 agosto alla presenza dello stesso Gilioli e dell’ormai ex ministro Sangiuliano.

La telefonata scoperta da Report

Come anticipato da Repubblica e dalla redazione di Report sui propri canali social ufficiali, nella puntata che andrà in onda domenica 8 dicembre verrà svelata una telefonata inedita tra Maria Rosaria Boccia e Francesco Gilioli, ex capo di gabinetto del ministero della Cultura durante il mandato di Gennaro Sangiuliano.

Nell’audio pubblicato in anteprima Maria Rosaria Boccia telefona a Gilioli, che le dice di “aver avuto indicazioni dal ministro di non procedere al perfezionamento della nomina”. I toni dell’imprenditrice, a quel punto, si fanno immediatamente accesi.

Fonte foto: ANSA Report rivela una telefonata inedita tra Maria Rosaria Boccia e Francesco Gilioli, ex capo di gabinetto del ministro Gennaro Sangiuliano, sul contratto rivendicato dall’imprenditrice campana

“Io vorrei una copia di quello che ho firmato io, non di quello che ha firmato il ministro”, dice Maria Rosaria Boccia a Gilioli che le consiglia di presentare “un’istanza di accesso agli atti, anche se gli atti non ci sono“.

Quindi l’imprenditrice insiste: “Sì, se lei li strappa. Io glieli sto chiedendo visto che me ne ha fatto firmare tre copie”. Gilioli le risponde: “Noi non strappiamo niente”, dunque Boccia conclude dicendo che se davvero non è stato strappato niente “noi lo troveremo”.

Il presunto ruolo di Arianna Meloni nel caso Boccia- Sangiuliano

Nella puntata in onda domenica 8 dicembre l’inviato di Report Luca Bertazzoni ha raggiunto Silverio Sica, l’ex avvocato di Gennaro Sangiuliano.

Il legale parla del presunto ruolo di Arianna Meloni nel caso Boccia. La sorella di Giorgia Meloni, diverso tempo prima che la vicenda scoppiasse arrivando a costringere il ministro a dimettersi, avrebbe “avvertito molto prima Sangiuliano di stare attento a questa persona” dal momento che “c’erano delle voci che giravano su di lei”.

Tuttavia, nonostante l’avvertimento, a bloccare la nomina di Boccia a consigliera dei grandi eventi non sarebbe stata Arianna Meloni. Lo sostiene con certezza lo stesso Sica: “Lo escludo nella maniera più assoluta”.

La relazione smentita dall’imprenditrice

Nel corso della puntata de Le Iene andata in onda domenica 3 dicembre era stato trasmesso l’audio di un colloquio tra Maria Rosaria Boccia e Pasquale Aliberti, sindaco di Scafati.

Nel corso della conversazione l’imprenditrice ha negato di aver avuto un relazione sentimentale con l’ex ministro: “Guarda, non c’è stato neanche un bacio” e ha fatto notare che se vi fossero state prove compromettenti a suo carico – foto, video e altro materiale – sarebbero già uscite.

In un audio fatto ascoltare da Aliberti direttamente all’inviato Alessandro Sortino, Maria Rosaria Boccia avrebbe espresso i motivi che l’hanno indotta a far scoppiare il caso: “Mi sono sentita amareggiata quando lui mi ha Sangiuliano Boccia Report telefonata contratto e quindi ho deciso di spu**anarlo perché non avevo avuto quello che volevo”.