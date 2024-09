Maria Rosaria Boccia dispiaciuta per le dimissioni di Sangiuliano, ma attacca: "Voglio le sue scuse"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A seguito delle dimissioni del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, anche Maria Rosaria Boccia interviene sulla questione. L’imprenditrice ha rilasciato un’intervista esclusiva a La7, durante la quale si è dichiarata dispiaciuta per le “dimissioni irrevocabili” del Ministro. Tuttavia, ora la donna richiede a Sangiuliano delle scuse, per se stessa e per la sua famiglia.

Maria Rosaria Boccia interviene sulle dimissioni di Sangiuliano

Non può affatto dirsi contenta delle dimissioni del Ministro Gennaro Sangiuliano: Maria Rosaria Boccia, durante la recentissima intervista che ha rilasciato a In Onda, programma di La7, commenta la decisione dell’ormai ex Ministro della Cultura con un “Lui meritava quel posto”.

Secondo quanto dichiarato ai microfoni di Luca Telese e Marianna Aprile, per la Boccia Sangiuliano è una persona competente, che meritava il suo posto al Ministero.

Fonte foto: ANSA

Sangiuliano si è dimesso nel corso della giornata con una dichiarazione ufficiale

La domanda sorge dunque spontanea: le è stato chiesto se Sangiuliano, a suo avviso, abbia sbagliato a dimettersi.

“Poteva non farlo, dicendo la verità fin dall’inizio” dichiara la Boccia.

Boccia su Sangiuliano: “Voglio le scuse dall’uomo”

“Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva” ha ricordato l’imprenditrice. Negli ultimi giorni, invece, la Boccia si è trovata al centro del caso Sangiuliano.

E, quando La7 le ha domandato com’è ora la sua vita, la risposta è stata eloquente: “Non proprio semplice”.

Durante l’intervista per la nota emittente televisiva, la donna ha anche affermato di pretendere delle scuse da parte di Gennaro Sangiuliano.

E non in qualità di uomo politico. “Io voglio le scuse dall’uomo, per me e la mia famiglia” ha sottolineato perentoriamente la donna.

Ricordando che è stato proprio il Ministro a decidere di trascinarla in questa vicenda, gettandola letteralmente, per usare le parole dell’imprenditrice, “in pubblica piazza”.

“Non spiavo il Ministro”

Maria Rosaria Boccia prosegue con la sua versione dei fatti, cogliendo l’occasione per rispondere alle accuse.

Com’è noto, infatti, l’imprenditrice ha preferito chiudersi in casa propria per otto giorni. Tuttavia, la donna afferma di averlo fatto per evitare fotografi e giornalisti, in quanto ha scelto di parlare solo dopo l’intervento del Ministro.

“Mi sono sentita messa all’angolo” ha affermato. E a chi l’accusa di aver spiato Gennaro Sangiuliano, risponde con fermezza “Non spiavo il Ministro, io lavoravo con il Ministro”.