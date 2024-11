A Le Iene audio inediti tra Sangiuliano e Boccia, lei nega relazione con l'ex ministro: "Neanche un bacio"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Audio, chat e foto inedite sulla vicenda Sangiuliano-Boccia. Tutto questo andrà in onda questa sera, 3 novembre, durante la nuova puntata de Le Iene su Italia 1. Nel servizio curato da Alessandro Sortino, come svelato nelle anticipazioni, ci saranno le parole dell’imprenditrice che nega di aver avuto una relazione con l’ex ministro della Cultura, le rivelazioni di un paparazzo e altre foto della ferita alla testa di Sangiuliano.

A Le Iene audio e chat inediti sul caso Sangiuliano-Boccia

Nella puntata di stasera de Le Iene si affronteranno diversi temi relativi alla vicenda Sangiuliano-Bocccia, con diverso materiale nuovo e testimonianze inedite.

A partire dalla vistosa ferita alla testa che Gennaro Sangiuliano, in un esposto per aggressione, attribuisce a Maria Rosaria Boccia.

Fonte foto: ANSA

La trasmissione di Italia 1 manderà in onda delle foto inedite, una sequenza di selfie che l’ex ministro ha scattato appena ferito davanti allo specchio di un bagno in un albergo di Sanremo.

Boccia nega relazione con Sangiuliano

Ci saranno poi le parole di Maria Rosaria Boccia che in un colloquio con il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti, nega di aver avuto una relazione intima con l’ex ministro.

“Guarda, non c’è stato neanche un bacio tra me e il ministro”, dice l’imprenditrice al sindaco, come si legge nelle anticipazioni diffuse dal programma.

“Ti dico una cosa, domani escono delle foto su Oggi, te le posso anticipare dove Oggi dice che è uno scoop, no? Dove, in nessuna foto ci baciamo, ci abbracciamo, io ho dei fogli in mano del lavoro, lui va avanti e io vado dietro come si fa sempre con i ministri”.

E poi in un altro passaggio: “Secondo te, ci fosse stato una sola foto, una compromettente, non sarebbe già uscita?”.

Il sindaco racconta queste conversazioni alle Iene: “Io non faccio nessuna domanda, è lei che mi dice esplicitamente che non ha avuto nessuna relazione col ministro Sangiuliano”.

Aliberti fa poi ascoltare a Sortino un altro audio che riguarderebbe i motivi che avrebbero portato Boccia a uscire allo scoperto sulla vicenda.

Si tratta però di un audio non integrale, il cui contenuto può quindi essere travisato, in cui Boccia dice: “E io mi sono sentita amareggiata quando lui mi ha tolto l’incarico e quindi ho deciso di sputtanarlo perché non avevo avuto quello che volevo e quindi l’ho sputtanato”.

La telefonata anonima

Quindi spazio alle rivelazioni del paparazzo Alex Fiumara, autore delle prime foto che ritraevano Sangiuliano e Boccia.

Il fotografo racconta di una telefonata anonima che ha ricevuto a luglio, di una donna con forte accento romano che gli dice che il ministro ha l’amante.

“La sua amante è una donna che è dentro il Ministero dove lui lavora, che sta mettendo in difficoltà molte persone perché fa come vuole all’interno degli uffici”, gli dice la voce.

Non solo, questa fonte rivela che i due andranno a Sanremo insieme. Fiumara e un collega vanno, e così nasce lo scoop. Secondo il fotografo dietro la chiamata ci sarebbe qualcuno del ministero.

La chat tra Sangiuliano e Boccia

Nel servizio verrà poi mostrata una chat inedita tra Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia, alcuni messaggi che i due si sono scambiati alcuni giorni dopo Sanremo e che riguardano una richiesta particolare dell’imprenditrice.

Boccia chiede di controllare il telefono del ministro non solo in presenza, ma anche a distanza.

Al rifiuto di Sangiuliano lei chiede spiegazioni e lui dice che “nel mio telefono non ci sono solo Whatsapp privati ma anche istituzionali”, che sono “cose che non puoi leggere”.