Carlo Conti conduttore del Festival di Sanremo 2025? La frase sugli ascolti di Amadeus e il cenno a Baudo

Dopo Amadeus sarà Carlo Conti il nuovo conduttore del Festival di Sanremo? La domanda ossessiona i quotidiani, il pubblico e tutto il mondo dell’intrattenimento, per questo la domanda ricorre ogni volta che capita di incontrare il volto di ‘Tale e Quale Show’. Ritrovare Ama nell’edizione 2025 del Festival della Canzone Italiana sarà impossibile, per questo ora si rende difficile abituarsi a un nuovo volto e – perché no? – un nuovo format dopo ben cinque anni di record di ascolti, novità e immancabili polemiche.

Carlo Conti conduttore di Sanremo 2025?

Carlo Conti ha risposto a questa domanda in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. Il giornalista gli ricorda di essere stato il conduttore della kermesse nel triennio 2015-2016-2017, dunque i tempi potrebbero essere maturi per una nuova tripletta.

Cosa dice Carlo Conti a proposito? “Non so se ho ancora l’orecchio musicale giusto”. Un sì o un no? Il conduttore candidabile non nega né conferma, probabilmente perché sente – come il pubblico – una certa stranezza nel cambiare il volto principale del Festival.

Fonte foto: ANSA Sarà Carlo Conti il nuovo conduttore del Festival di Sanremo? Per il momento non esclude né conferma la possibilità di raccogliere il testimone di Amadeus

Secondo Conti, il Festival “è tornato ai vecchi fasti” e fa presente che in molti gli attribuiscono il merito. Carlo Conti si prende la licenza di non riconoscere tale responsabilità, piuttosto parla della “fortuna di trovare tra le nuove proposte Mahmood, Irama, Gabbani e Ermal Meta, Nigiotti, Caccamo“.

Nell’edizione 2017, ricordiamo, Carlo Conti volle sul palco con sé Maria De Filippi, sulla quale ha un pensiero di riverenza: “Lei è perfetta” e di cui sogna di condurre ‘C’è posta per te’. Succederà di nuovo?

Il paragone con Amadeus e il riferimento a Pippo Baudo

Nella stessa intervista, e sempre a proposito del Festival di Sanremo, Carlo Conti risponde alla domanda sul 74,1% di share raggiunto da Amadeus. A questo dato contrappone l’ironia: “Ma io non potrei mai replicarlo, non arriverei alle 2 di notte!”.

Poi torna serio e fa la sua constatazione: “Amadeus ha fatto un grande lavoro, ma non si può ragionare sui precedenti, altrimenti dopo Baudo non lo avrebbe dovuto fare più nessuno”.

Amadeus e il trasloco su Discovery dopo la Rai

Dopo il Festival di Sanremo 2024, e con la consapevolezza che non ci sarebbe stata un’edizione 2025 con Amadeus al comando, si sono subito rincorse le voci su un passaggio a Discovery dopo tanti anni in Rai.

A sganciare la bomba era stato Fiorello, e nell’aprile 2024 il diretto interessato ha confermato le indiscrezioni con un video postato sui social. Le sue parole:

Sono entrato ogni giorno nelle case di milioni di persone, ho provato a ripagare il grande affetto e l’apprezzamento ricevuto con il lavoro, la professionalità, il rispetto e la libertà. Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in tv.