Voci su Amadeus che lascia la Rai, l'ad Roberto Sergio sbotta. E Carlo Conti risponde a Fiorello su Sanremo

Di fronte alle sempre più insistenti indiscrezioni sulla possibilità di un passaggio di Amadeus dalla Rai a Discovery, l’ad della rete pubblica Roberto Sergio non ci sta e nega tutto. La scadenza del contratto del conduttore il 31 agosto ha scatenato le voci sul suo futuro al canale Nove, alimentate tra il serio e il faceto dal compagno di avventure Fiorello. Ma mentre l’esistenza di un’offerta del Gruppo Warner Bros Discovery all’ex direttore artistico di Sanremo, come riporta Adnkronos, sarebbe cosa certa, nel clamore irrompe la dichiarazione del numero uno di Viale Mazzini.

Lo sfogo di Roberto Sergio

“Una infinità di false notizie, riferite al contratto di Amadeus, anche attraverso autorevoli testate, stanno danneggiando l’Azienda Rai” ha dichiarato Roberto Sergio ad Adnkronos, a margine di una conferenza stampa nella sede Rai. “Tutto questo è inaccettabile” ha aggiunto l’amministrato delegato della rete.

Che un eventuale approdo di Amadeus a Discovery, dopo l’addio alla Rai di Fabio Fazio, possa provocare danni all’emittente pubblica lo sa anche il sindacato interno dei giornalisti, Usigrai, secondo cui l’ipotesi del passaggio del conduttore al Nove sarebbe “una perdita che potrebbe avere gravi ripercussioni sugli ascolti ed anche sui conti dell’azienda”.

Il comunicato dei giornalisti Rai sull’ipotesi di addio di Amadeus

“Un probabile passaggio a una rete concorrente, purtroppo non il primo – si legge nel comunicato Usigrai – che non può non preoccupare, riconducibile ad un vertice (Ad e Dg) che ha occupato manu militari il Servizio Pubblico. Soprattutto perché, se per Fabio Fazio non c’è stata una responsabilità diretta di questo vertice (anche se nulla è stato fatto per trattenerlo), in questo caso più fonti sostengono che la scelta dell’artista di lasciare la Rai non sia dettata da ragioni economiche, bensì dalla delusione rispetto all’impossibilità di innovarla“.

“Sui giornali, inoltre – prosegue il comunicato – si legge di pressioni sul conduttore per far lavorare personaggi dello spettacolo vicini alla presidente del Consiglio. Un metodo che, se confermato, danneggerebbe fortemente la nostra azienda. La Rai a guida Sergio – Rossi è attenta solo alle sollecitazioni della maggioranza di governo e dei partiti in genere. Tace di fronte a norme sulla par condicio, che rischiano di far fuggire altri telespettatori, e investe su costosissimi programmi flop”.

Fiorello e il totonomi di Sanremo: la risposta di Carlo Conti

Mentre Amadeus tace, Fiorello continua a cavalcare con la solita ironia il possibile passaggio dell’amico conduttore a Discovery: “Amadeus lascia la Rai e va al Nove” è tornato a dire durante la puntata del 12 aprile di Viva Radio2!, salvo poi leggere un comunicato falso della Rai sulla vicenda.

La puntata condotta dallo showman siciliano, però, non si è fermata al destino dell’ex presentatore di Sanremo, ma ha continuato anche sul suo possibile successore: Fiorello ha infatti coinvolto direttamente nel suo totonomi sul direttore artistico dell’Ariston uno dei papabili, Carlo Conti.

“Ti hanno chiesto di rifare Sanremo?“, ha chiesto il conduttore al collega toscano, in una sorta di intervista sulla loro chat personali tra messaggi e note audi. “Hai ancora l’orecchio giusto per scegliere le canzoni?” ha incalzato Fiorello dopo la risposta di Conti con una serie di emoji che ridono con le lacrime.

“Chissà” ha replicato ancora il presentatore, prima di scrivere “sei un bischero” allo showman siciliano e concludere con una nota audio rispondendo alla domanda sul futuro di Amadeus: “Saprà sicuramente fare la cosa giusta”.