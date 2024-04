Amadeus lascia la Rai per Discovery e Nove, accordo vicinissimo: l'offerta che ha convinto il conduttore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Amadeus sarebbe a un passo dall’addio alla Rai e al trasferimento sul canale Nove di Discovery: si rincorrono le indiscrezioni sull’offerta che avrebbe convinto il conduttore televisivo.

Amadeus ha comunicato alla Rai la sua decisione

Stando a quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, Amadeus avrebbe già comunicato in via informale ai vertici della Rai l’intenzione di non rinnovare il suo contratto, la cui scadenza è attualmente fissata alla fine del mese di agosto.

Il conduttore, dopo aver riflettuto a lungo, non si sentirebbe più a suo agio a viale Mazzini, dove ci sarebbe chi pensa che si possa fare a meno di lui. La Rai, infatti, sarebbe “spaccata” sul suo nome: l’ad Sergio lo vorrebbe, il dg Rossi ne farebbe a meno.

Fonte foto: ANSA

Amadeus verso Discovery? Le indiscrezioni si rincorrono.

L’offerta di Discovery per il passaggio di Amadeus sul Nove

Nel caso in cui Amadeus dovesse effettivamente accettare la proposta di Discovery per il suo passaggio sul canale ‘Nove’, avrebbe un doppio impegno: potrebbe portare in dote ‘I Soliti Ignoti‘ (il contratto per i diritti del format è in scadenza) e potrebbe condurre anche un altro programma (un evento musicale).

Gli ultimi dubbi di Amadeus sul suo futuro, si legge sul ‘Corriere della Sera’, sembrano evaporati.

La battuta di Fiorello a Viva Rai2 sul futuro di Amadeus

Non bastassero le tante indiscrezioni sull’addio di Amadeus alla Rai e sul suo passaggio a Discovery, ci ha pensato Fiorello, amico fraterno dell’ormai ex conduttore e direttore artistico di Sanremo, a gettare altra benzina sul fuoco.

A ‘Viva Rai2’, lo showman siciliano ha scherzato: “Ci sono cambiamenti in atto. Non sono autorizzato a dire niente, ma vi dico solo che Amadeus è salito al Colle a dare comunicazioni su qualcosa…”.

Il comunicato della Rai su Amadeus e Sanremo

L’ultima comunicazione ufficiale della Rai su Amadeus risale al 13 marzo: quel giorno Viale Mazzini aveva smentito l’indiscrezione su un accordo tra il conduttore tv e la Rai per la conduzione dell’edizione 2025 di Sanremo.

La nota della Rai: “Le notizie riportate da alcuni organi d’informazione su un accordo raggiunto tra l’Azienda e Amadeus per la conduzione della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo sono da ritenersi totalmente infondate”.

Un mese dopo, le indiscrezioni sul futuro di Amadeus portano a una direzione totalmente opposta.