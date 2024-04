Amadeus potrebbe dire addio alla Rai come Fabio Fazio: l'indiscrezione sui dubbi del rinnovo del contratto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Amadeus potrebbe essere vicino all’uscita dalla Rai. Secondo un’indiscrezione delle ultime ore, il contratto che lega il cinque volte direttore artistico del Festival di Sanremo all’azienda pubblica scadrà nei prossimi mesi, ma da settimane il conduttore sarebbe finito al centro del telemercato. Si prospetta all’orizzonte una rottura come successo con Fabio Fazio?

L’ipotesi dell’addio di Amadeus dalla Rai

“La notizia è clamorosa e non si tratta di una semplice indiscrezione, nemmeno di una manovra per strappare qualche soldo in più”, riporta il sito di gossip Dagospia, che ha lanciato la bomba.

Sullo stallo della trattativa peserebbero diversi fattori, tra cui lo scontro tra Roberto Sergio (ad Rai) e Giampaolo Rossi (direttore), i vertici in scadenza, i nuovi equilibri e l’arrivo delle Europee. Tutti “fattori che potrebbero condizionare la trattativa“.

Fonte foto: ANSA Amadeus durante la conferenza stampa del 74° Festival della canzone italiana di Sanremo

Da qui la spaccatura nella stessa azienda, con una parte che spingerebbe “con forza per la permanenza” dello showman. Per convincere Amedeo Umberto Rita Sebastiani (questo il suo vero nome), del resto, non sarebbe bastato un rinnovo di contratto con cifre importanti.

Maggiore autonomia e libertà

La soluzione non sembra essere vicina. Secondo l’indiscrezione del sito di Roberto D’Agostino, Amadeus potrebbe essere alla ricerca di una maggiore autonomia e libertà per i suoi progetti futuri.

“È chiaro che quando un contratto va in scadenza vengano intavolate trattative per il rinnovo. Non è certamente per Rai il 30 marzo la data di scadenza della trattativa. Amadeus è e resta un valore aggiunto per questa azienda“, aveva recentemente comunicato la Rai all’agenzia Ansa.

A Viale Mazzini, comunque, per il momento non trapela nulla.

Le altre offerte

In attesa dell’esito delle trattative, sono già state avanzate alcune ipotesi di dove potrebbe andare Amadeus.

Nelle ultime settimane si era fatta insistente la voce di un’offerta da parte di Discovery, che alla Rai ha già strappato un nome altisonante come Fabio Fazio.

Si è parlato anche di un interesse da parte di Mediaset, con l’ipotesi di Pier Silvio Berlusconi intenzionato a portare a Cologno Monzese il conduttore e magari anche il Festival di Sanremo. Nel 2025, infatti, scadrà la convenzione tra il Comune e la Rai per lo svolgimento della celebre kermesse musicale.