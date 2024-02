Come vedere il Festival di Sanremo 2024 anche in streaming su RaiPlay oltre alle diretta su Rai 1 e in radio

Da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio andrà in onda il Festival di Sanremo 2024, giunto alla sua 74^ edizione. Sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, ma sarà visionabile anche in streaming attraverso RaiPlay. Come sempre, si potrà ascoltare su Rai Radio 2, affidato alle voci di Ema Stokholma e Gino Castaldo, on air dallo studio di Rai Radio 2 dentro il Teatro Ariston. Occhio anche alla Gialappa’s Band su Rtl 102.5, con Marco Santin e Giorgio Gherarducci impegnati in Noi dire Sanremo.

Quando inizia Sanremo, quanto dura e quando è prevista la finale

Le date di Sanremo 2024 sono le seguenti:

martedì 6 febbraio : tutti i 30 cantanti in gara;

: tutti i 30 cantanti in gara; mercoledì 7 febbraio : si esibiscono 15 cantanti;

: si esibiscono 15 cantanti; giovedì 8 febbraio : si esibiscono i restanti 15 cantanti;

: si esibiscono i restanti 15 cantanti; venerdì 9 febbraio : serata cover- duetti per tutti i 30 cantanti;

: serata cover- duetti per tutti i 30 cantanti; sabato 10 febbraio: finale con tutti i 30 cantanti.

Chi sono i 30 cantanti al Festival di Sanremo 2024

I nomi dei 30 cantanti in gara a Sanremo 2024 sono ufficiali ormai da settimane:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

– “Fino a qui” Alfa – “Vai!”

– “Vai!” Angelina Mango – “La noia”

– “La noia” Annalisa – “Sinceramente”

– “Sinceramente” BigMama – “La rabbia non ti basta”

– “La rabbia non ti basta” Bnkr44 – “Governo Punk”

– “Governo Punk” Clara – “Diamanti grezzi”

– “Diamanti grezzi” Dargen D’Amico – “Onda alta”

– “Onda alta” Diodato – “Ti muovi”

– “Ti muovi” Emma – “Apnea”

– “Apnea” Fiorella Mannoia – “Mariposa”

– “Mariposa” Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

– “Il cielo non ci vuole” Gazzelle – “Tutto qui”

– “Tutto qui” Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

– “I p’ me, tu p’ te” Ghali – “Casa mia”

– “Casa mia” Il Tre – “Fragili”

– “Fragili” Il Volo – “Capolavoro”

– “Capolavoro” Irama – “Tu no”

– “Tu no” La Sad – “Autodistruttivo”

– “Autodistruttivo” Loredana Berté – “Pazza”

– “Pazza” Mahmood – “Tuta gold”

– “Tuta gold” Maninni – “Spettacolare”

– “Spettacolare” Mr.Rain – “Due altalene”

– “Due altalene” Negramaro – “Ricominciamo tutto”

– “Ricominciamo tutto” Renga-Nek – “Pazzo di te”

– “Pazzo di te” Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

– “Ma non tutta la vita” Rose Villain – “Click boom!”

– “Click boom!” Sangiovanni – “Finiscimi”

– “Finiscimi” Santi Francesi – “L’amore in bocca”

– “L’amore in bocca” The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Come vedere Sanremo 2024 su digitale terrestre e dove vederlo in streaming su RaiPlay

Ma dove è possibile vedere il Festival di Sanremo 2024? Le opzioni sono due: in diretta su Rai 1 o in streaming su RaiPlay.

L’evento sarà trasmesso dalla tv di Stato, in prima serata, da martedì 6 a sabato 10 febbraio.

In alternativa, sarà possibile vedere tutte le puntate in streaming su RaiPlay. Da notare che sulla piattaforma di video streaming della Rai è già attiva una sezione dedicata all’edizione 2024. Ad esempio sono visionabili alcune clip, tramite le quali i cantanti si presentano.

Sanremo Rai Radio 2, ma non solo: come ascoltare la diretta via radio

Il Festival di Sanremo 2024 sarà trasmesso anche via radio, tramite Rai Radio 2, i cui speaker saranno nel cosiddetto ‘Glass Box’ del Teatro Ariston, a pochi metri dal palcoscenico dell’evento, per registrare a caldo i commenti dei protagonisti della 74^ edizione.

Le voci saranno quelle di Ema Stokholma e Gino Castaldo, entrambi inquadrati da una telecamera: sarà qui possibile vederli alle prese con microfoni e cuffie sempre su RaiPlay.

Su Rtl 102.5, invece, la Gialappa’s Band racconterà in maniera più scherzosa la kermesse con Noi dire Sanremo.