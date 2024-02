Cos’è il FantaSanremo 2024 e qual è il regolamento: dove trovare app, classifica e quotazioni dei cantanti

Tutto pronto per il FantaSanremo 2024. Il gioco creato nel 2020 è stato uno dei motivi del grande successo delle edizioni del Festival condotte sin qui da Amadeus: la prossima, la numero 74, sarà la quinta per il direttore artistico degli ascolti record. Sanremo 2024 va in scena da martedì 6 a sabato 10 febbraio, ma a casa la fanta-gara è già iniziata: gli iscritti, mai così tante, viaggiano verso i 3 milioni. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul FantaSanremo: cos’è, quali sono le regole, quando inizia, cosa si vince e fino a quando sono aperte le iscrizioni.

Cos’è il FantaSanremo

Il FantaSanremo è un po’ come il fantacalcio: è un gioco che consente a chi segue il Festival di pensare alla kermesse come una sorta di arena in cui i cantanti si sfidano a colpi di canzoni, ma non solo.

Sono tanti gli artisti che hanno fatto intendere che staranno al gioco, ma sceglierli non sarà semplice.

Fonte foto: ANSA

I creatori del FantaSanremo

I ‘fanta-allenatori’ devono comporre delle squadre ‘acquistando’ 5 artisti, ma senza sforare il budget di baudi (la moneta ufficiale del gioco) a disposizione.

Per vincere, si dovranno scegliere i cantanti in grado di fare incetta di bonus e di limitare i malus.

Quali sono le regole del FantaSanremo

Il Fantasanremo ha ovviamente un suo regolamento (qui si può scaricare la versione completa, con tutti i bonus e i malus). Ecco quali sono le regole principali:

Ogni giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare 5 degli artisti in gara ;

per acquistare ; è obbligatorio schierare una squadra di 5 artisti e nominare capitano uno di loro;

e nominare uno di loro; i bonus e i malus per ogni artista verranno attribuiti in base al seguente regolamento: qualora la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, l’ultima parola spetterà alla ‘ Federazione italiana Fantasanremo’, che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo;

che valuterà l’accaduto in modo professionale, incondizionato e obiettivo; l’assegnazione dei bonus e dei malus si applica agli artisti a partire dal primo minuto del Festival di Sanremo fino al termine della diretta della serata finale (tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato);

(tutto ciò che avviene prima e dopo il Festival non verrà conteggiato); i bonus e i malus dell’ultima puntata dell’artista nominato capitano verranno raddoppiati;

quando non espressamente specificato i bonus e i malus sono riferiti ad azioni compiute dall’artista o eventi che lo coinvolgono sul palco e/o in platea del Teatro Ariston durante le puntate del Festival;

durante le puntate del Festival; nella serata delle cover sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso;

sarà considerato valido, al fine dell’assegnazione di bonus e malus relativi all’artista in gara, anche tutto ciò che riguarda gli eventuali ospiti annunciati che si esibiranno insieme all’artista stesso; nel caso in cui un artista in gara non potesse esibirsi per qualsiasi motivazione e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione;

e venga quindi utilizzata un’esibizione pre-registrata valida ai fini della gara (vedi Irama Sanremo 2021) verranno comunque assegnati bonus e malus basandosi su tale registrazione; vince chi, terminata l’ultima puntata di Sanremo, ha totalizzato il maggior numero di punti.

Quando inizia e fino a quando sono aperte le iscrizioni

Le iscrizioni al FantaSanremo sono tantissime e gli organizzatori puntano a superare di nuovo quota 4 milioni: nella passata edizione, quella del 2023, le squadre create furono 4,2 milioni. Nel 2022 il totale si era fermato a 500 mila. Nel 2021, invece, ad appena 50 mila.

C’è ancora tempo per iscriversi, visto che il FantaSanremo inizia con Sanremo: si può iscrivere la propria squadra entro le 23:59 di lunedì 5 febbraio.

Versione desktop, ma anche app

Rispetto alle passate edizioni, quest’anno Fantasanremo ha anche una comodissima app scaricabile dagli store:

Cosa si vince al FantaSanremo

Come si legge sul sito del gioco: “Si vince solo la tanto ambita gloria eterna“.

Non sono dunque previsti premi, il FantaSanremo è goliardia pura.