Chi sono i 30 cantanti big in gara al Festival di Sanremo 2024 e quali sono i duetti della serata Cover

Il Festival di Sanremo 2024, la 74^ edizione dell’evento più importante – o comunque più seguito – d’Italia, sta per iniziare. La cornice sarà il solito teatro Ariston del comune ligure da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio: cinque serate in cui si alterneranno i 30 cantanti big in gara scelti da Amadeus: ecco l’elenco completo, i titoli delle canzoni e i duetti previsti nell’attesissima serata Cover.

Quando inizia e quanto dura Sanremo 2024: le date delle 5 serate

Anche il Festival di Sanremo 2024 si articolerà in 5 serate.

Si partirà martedì 6 febbraio per chiudere sabato 10 febbraio, giorno della finale e dell’annuncio del vincitore che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2024.

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2024

Sanremo 2024, chi sono i 30 big in gara: record storico

Come accaduto nella passata edizione, Amadeus ha dato la possibilità a 3 vincitori di Sanremo Giovani di aggregarsi ai big in gara: a passare sono stati Clara, i Santi Francesi e Bnkr44.

Si sono uniti ai 27 già scelti dal conduttore e direttore artistico, portando il totale a 30: un record, mai così tanti big si sono sfidati all’Ariston.

Ecco l’elenco completo dei partecipanti, con la rispettiva canzone:

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

– “Fino a qui” Alfa – “Vai!”

– “Vai!” Angelina Mango – “La noia”

– “La noia” Annalisa – “Sinceramente”

– “Sinceramente” BigMama – “La rabbia non ti basta”

– “La rabbia non ti basta” Bnkr44 – “Governo Punk”

– “Governo Punk” Clara – “Diamanti grezzi”

– “Diamanti grezzi” Dargen D’Amico – “Onda alta”

– “Onda alta” Diodato – “Ti muovi”

– “Ti muovi” Emma – “Apnea”

– “Apnea” Fiorella Mannoia – “Mariposa”

– “Mariposa” Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

– “Il cielo non ci vuole” Gazzelle – “Tutto qui”

– “Tutto qui” Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

– “I p’ me, tu p’ te” Ghali – “Casa mia”

– “Casa mia” Il Tre – “Fragili”

– “Fragili” Il Volo – “Capolavoro”

– “Capolavoro” Irama – “Tu no”

– “Tu no” La Sad – “Autodistruttivo”

– “Autodistruttivo” Loredana Berté – “Pazza”

– “Pazza” Mahmood – “Tuta gold”

– “Tuta gold” Maninni – “Spettacolare”

– “Spettacolare” Mr.Rain – “Due altalene”

– “Due altalene” Negramaro – “Ricominciamo tutto”

– “Ricominciamo tutto” Renga-Nek – “Pazzo di te”

– “Pazzo di te” Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

– “Ma non tutta la vita” Rose Villain – “Click boom!”

– “Click boom!” Sangiovanni – “Finiscimi”

– “Finiscimi” Santi Francesi – “L’amore in bocca”

– “L’amore in bocca” The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

I cantanti ospiti nelle 5 serate

Oltre ai big in gara, però, ci saranno tanti altri artisti sul palco dell’Ariston, tra co-conduttori/conduttrici e ospiti:

Martedì 6 febbraio

Co-conduttore: Marco Mengoni;

Suzuki Stage: Lazza

Costa Smeralda: Tedua.

Mercoledì 7 febbraio

Co-conduttrice: Giorgia;

Ospite: Giovanni Allevi;

Suzuki Stage: Rosa Chemical;

Costa Smeralda: Bob Sinclair.

Giovedì 8 febbraio

Ospite: Eros Ramazzotti ;

; Suzuki Stage: Paola & Chiara;

Costa Smeralda: Bresh.

Venerdì 9 febbraio

Co-conduttrice: Lorella Cuccarini;

Suzuki Stage: Arisa;

Costa Smeralda: Gigi D’Agostino.

Sabato 10 febbraio

Co-conduttore: Rosario Fiorello;

Ospite: Gigliola Cinquetti ;

; Suzuki Stage: Tananai;

Costa Smeralda: Tedua.

La serata Cover: l’elenco dei duetti

Di seguito, quindi, le scelte fatte dagli artisti per la serata Cover:

Alessandra Amoroso con i Boomdabash con un medley;

con i con un medley; Alfa con Roberto Vecchioni con Sogna, ragazzo, sogna di Vecchioni;

con con Sogna, ragazzo, sogna di Vecchioni; Angelina Mango con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma con La rondine di Pino Mango , suo padre;

con il quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma con La rondine di , suo padre; Annalisa con La Rappresentante di Lista e il Coro Artemia con Sweet Dreams degli Eurythmics;

con e il con Sweet Dreams degli Eurythmics; BigMama con Gaia, La Niña e Sissi , in Lady Marmalade;

con e , in Lady Marmalade; Bnkr44 con Pino D’Angiò con Quale Idea;

con con Quale Idea; Clara con Ivana Spagna e il coro delle voci bianche del Teatro Regio di Torino con Il cerchio della vita;

con e il coro delle voci bianche del con Il cerchio della vita; Dargen D’Amico con la BabelNova Orchestra in un grande omaggio a Ennio Morricone;

con la in un grande omaggio a Diodato con Jack Savoretti con Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De André;

con con Amore che vieni, amore che vai di Emma con Bresh in un medley di Tiziano Ferro ;

con in un medley di ; Fiorella Mannoia con Francesco Gabbani con Che sia benedetta e Occidentali’s Karma;

con con Che sia benedetta e Occidentali’s Karma; Fred De Palma con gli Eiffel 65 in un medley della band;

con gli in un medley della band; Gazzelle con Fulminacci in Notte prima degli esami di Antonello Venditti;

con in Notte prima degli esami di Geolier con Guè, Luchè e Gigi D’Alessio in Strade, un medley di canzoni;

con in Strade, un medley di canzoni; Ghali con il noto produttore tunisino Rat Chopper in un medley intitolato Italiano Vero;

con il noto produttore tunisino in un medley intitolato Italiano Vero; Il Tre con Fabrizio Moro in un medley di successi del cantante;

con in un medley di successi del cantante; Il Volo con Stef Burns in Who Wants to Live Forever dei Queen ;

con in Who Wants to Live Forever dei ; Irama con Riccardo Cocciante in Quando finisce un amore;

con in Quando finisce un amore; La Sad con Donatella Rettore in Lamette (la cantante aveva anticipato la partecipazione a Mara Venier);

con in Lamette (la cantante aveva anticipato la partecipazione a Mara Venier); Loredana Bertè con Venerus in Ragazzo mio di Luigi Tenco;

con in Ragazzo mio di Mahmood con i Tenores di Bitti in Come è profondo il mare di Lucio Dalla;

con i in Come è profondo il mare di Maninni con Ermal Meta in Non mi avete fatto niente;

con in Non mi avete fatto niente; Mr.Rain con i Gemelli Divers i in Mary;

con i i in Mary; Negramaro con Malika Ayane in Canzone del sole di Lucio Battisti ;

con in Canzone del sole di ; Renga e Nek in un medley delle loro canzoni;

in un medley delle loro canzoni; Ricchi e Poveri con Paola e Chiara con Sarà perché ti amo e Mamma Maria;

con con Sarà perché ti amo e Mamma Maria; Rose Villain con Gianna Nannini in un medley;

con in un medley; Sangiovanni con Aitana in un medley di Farfalle e Mariposas;

con in un medley di Farfalle e Mariposas; Santi Francesi con Skin in Hallelujah;

con in Hallelujah; The Kolors con Umberto Tozzi in un medley dei successi del cantante.

Gli omaggi nella serata Cover

Spiccano ovviamente gli omaggi ad artisti che non ci sono più:

Angelina Mango canterà La rondine, brano di successo del padre, morto nel 2014;

canterà La rondine, brano di successo del padre, morto nel 2014; Diodato, con Jack Savoretti, canterà Amore che vieni, amore che vai di Fabrizio De Andrè;

con canterà Amore che vieni, amore che vai di Loredana Bertè si esibirà con Venerus in Ragazzo mio di Luigi Tenco;

si esibirà con in Ragazzo mio di Mahmood e i Tenores di Bitti in Come è profondo il mare di Lucio Dalla;

e i in Come è profondo il mare di Negramaro e Malika Ayane con Canzone del sole di Lucio Battisti;

e con Canzone del sole di Dargen D’Amico – con la BabelNova Orchestra, omaggerà il maestro Ennio Morricone.

Dove vedere il Festival di Sanremo 2024

Le info principali per non perdersi nemmeno un minuto del Festival di Sanremo 2024:

tutte e 5 le serate inizieranno alle ore 20:40;

la diretta tv sarà trasmessa da Rai 1 ;

; sarà possibile seguire il Festival di Sanremo 2024 anche in streaming su RaiPlay.