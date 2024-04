La nota ufficiale Rai sull'addio di Amadeus: precisazioni di Viale Mazzini sui termini economici ed editoriali

Nessun colpo di scena, Amadeus, come ampiamente anticipato nei giorni scorsi da varie agenzie di stampa, ha deciso di lasciare la Rai.

Lui stesso lo ha ufficializzato nel pomeriggio di lunedì 15 aprile, attraverso un video pubblicato su Instagram. A stretto giro è arrivata una nota da Viale Mazzini.

La nota ufficiale Rai sull’addio di Amadeus

“È con rammarico – recita il comunicato della tv di Stato – che Rai prende atto della decisione di Amadeus di interrompere il rapporto di collaborazione con il Servizio Pubblico. Ma resta, forte, il senso di riconoscenza e di gratitudine per il percorso comune, costellato di grandi successi e di momenti che, come il Festival di Sanremo, sono entrati nella storia della Rai e del Paese”.

Fonte foto: ANSA

“Nell’augurare ad Amadeus buon lavoro – si legge sempre nella nota diramata dalla Rai -, all’Azienda resta la certezza di aver fatto ad Amadeus – proprio per la stima e la considerazione dovute alla sua professionalità – tutte le proposte possibili in termini economici ed editoriali, nella piena garanzia della massima libertà artistica”.

La dirigenza Rai ha quindi voluto rimarcare che c’è stata totale apertura verso il rinnovo, sia per quel che riguarda le questioni economiche, sia per quel che riguarda quelle editoriali, ma che il conduttore ha comunque scelto di andarsene.

Il congedo di Amadeus: smentite alcune voci fastidiose

Dunque toni pacati sia da parte della Rai sia da parte di Amadeus che si è detto profondamente orgoglioso per aver lavorato tanti anni nella tv pubblica, ringraziando l’azienda, le maestranze e i dirigenti.

“Non è stata per me una scelta facile – ha precisato il conduttore – anche in considerazione degli sforzi importanti fatti da Rai per trattenermi, e senza che io abbia mai fatto alcuna richiesta per favorire i miei familiari o per escludere miei passati collaboratori, a dispetto di quanto è stato fatto circolare sulla stampa negli ultimi giorni. Non è nel mio stile”.

Le sottolineature di Amadeus relative ai suoi “passati collaboratori” e ai “familiari” sono una smentita secca alle voci circolate di recente che hanno sostenuto che il conduttore abbia avanzato alla Rai la pretesa di estromettere dal servizio pubblico il suo ex agente Lucio Presta e di aver chiesto un programma per la moglie Giovanna Civitillo.

“Ho dato tutto me stesso. Ora è tempo di nuove sfide professionali e personali. È tempo di nuovi sogni. Grazie a tutti. Ci vediamo in tv“, ha concluso l’ex direttore del Festival di Sanremo che si appresta a sbarcare sul Nove (Discovery) a partire dall’inizio della prossima stagione televisiva.

Fiorello spiega i motivi che hanno spinto Amadeus a lasciare

Per quel che riguarda i motivi profondi del divorzio televisivo, sabato scorso Fiorello, ospite a TvTalk (Rai Tre), ha spiegato che l’amico ha deciso di lasciare la Rai non per questioni economiche o per pressioni politiche, ma per il semplice fatto di aver avvertito il bisogno di cercare nuovi stimoli. Da qui la decisione di accettare l’offerta di Discovery.