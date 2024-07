Belen Rodriguez e la frecciata a Francesca Fagnani, la showgirl contro la conduttrice di Belve

Belen Rodriguez è tornata a rilasciare dichiarazioni poco tenere nei confronti di Francesca Fagnani, spiegando perché ha rifiutato di lasciarsi intervistare dalla giornalista a Belve.

L’attacco di Belen Rodriguez a Francesca Fagnani e Belve

“Ho rifiutato l’invito. Di certo è un programma originale e pieno di pepe, che ti tiene attaccata al teleschermo. Però io al posto della conduttrice sarei più buona. Più comprensiva. Solo che poi non farebbe lo share che fa”. Così Belen nello spiegare il motivo del perché non ha intenzione di impegnarsi in un faccia a faccia con la giornalista, in un’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni.

Non è la prima volta che la Rodriguez si esprime con simili termini a proposito dell’operato della ‘belva’ Fagnani. Lo aveva fatto anche qualche tempo fa, parlando al BCT Festival di Benevento.

Fonte foto: ANSA Belen Rodriguez

“Mi hanno invitata, ma ho detto di no – spiegava la showgirl -. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Fossi al posto della conduttrice sarei più comprensiva, sarei un po’ più buona”.

E ancora: “So che non farebbe lo stesso share se fosse così, ma io sarei più comprensiva. Non farei la cattiva solo perché mi conviene”. La Fagnani non ha mai replicato alle esternazioni di Belen.

Belen torna in tv sulle reti Discovery

La showgirl sudamericana ha anche parlato del suo rientro in tv. Dopo un anno di pausa è pronta a rimettersi in gioco; è stata arruolata da Discovery che le ha affidato due programmi.

Sarà al timone di Only Fun – Comico Show (Nove) e di Amore alla prova – La crisi del settimo anno (Real Time).

“Ho fatto una pausa di quasi un annetto. Adesso non vedo l’ora di tornare! Adesso ho quasi 40 anni, aspetto che il pubblico si scordi che ero la bellona di turno e mi veda solo come conduttrice”, ha commentato a proposito del suo imminente ritorno sul piccolo schermo dopo un anno di pausa. Uno stop dettato anche da un periodo difficile a livello personale segnato dalla depressione.

Le tre conduttrici che hanno aiutato Belen durante la sua carriera

Belen ha anche voluto ringraziare tre colleghe che le hanno dato una mano nel corso della sua carriera.

“Le tre conduttrici a cui sono più riconoscente? Simona Ventura, Maria De Filippi e Mara Venier. Mi hanno concesso la possibilità di crescere. Mi hanno tutte dato fiducia”, ha concluso la modella.