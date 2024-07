Tangenziale Est di Roma chiusa al traffico, quasi un mese di lavori sui viadotti in vista del Giubileo 2025

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

La Tangenziale Est di Roma resterà chiusa al traffico quasi fino a settembre causa lavori. La misura, prevista nell’ambito dell’intervento di riqualificazione della soprelevata in occasione del Giubileo del 2025, prevede la deviazione del traffico su viale dello scalo di San Lorenzo, come accade durante la chiusura notturna.

La Tangenziale Est di Roma chiusa al traffico causa lavori: le date

La tangenziale non chiuderà tutta contemporaneamente, come comunicato dall’assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale.

A partire dalle 22 di martedì 23 luglio verrà interdetto il viadotto inferiore in direzione Salaria (da viale Castrense a largo Passamonti), che resterà chiuso fino al 19 agosto.

Fonte foto: ANSA Operai al lavoro per la demolizione della Tangenziale Est nel 2019

A partire da venerdì 9 agosto, invece, toccherà al viadotto superiore in direzione San Giovanni. Dal 9 al 19 agosto, quindi, la sopraelevata rimarrà chiusa in entrambe le direzioni a causa della sovrapposizione dei lavori.

Il cambio delle date

La chiusura sarebbe dovuta diventare effettiva a partire dal primo agosto, nell’ambito degli interventi previsti per il Giubileo del 2025 nella capitale.

Il cambio di date, tuttavia, è stato necessario per provvedere alla completa sostituzione delle caditoie, attualmente inutilizzabili.

“Le caditoie erano scomparse sotto strati di asfalto e, quando durante i lavori Anas le ha ‘scoperte’, abbiamo visto che erano ostruite e rovinate – ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Ornella Segnalini a Il Messaggero -. Oltretutto, sono fuori produzione. Abbiamo trovato in tempi record una ditta che produce un modello adatto, tra l’altro verranno posizionate in verticale, fuori dal piano carrabile per evitare il famigerato effetto ‘dum-dum'”.

Le strade soggette ai lavori per il Giubileo

La lista di strade di Roma che saranno soggette a lavori in vista del Giubileo è lunga.

I cantieri interesseranno soprattutto le zone centrali e quelle storiche (Prati su tutte), oltre che via di Boccea, via Laurentina, via Anagnina, via della Pisana, la Cristoforo Colombo, via Prenestina – nel tratto esterno al Grande raccordo anulare – , via Polense, via Ardeatina, via del Divino Amore e via della Cecchignola.

Previsti anche alcuni interventi alle barriere di protezione in diversi tratti, tra cui via Nomentana, via Tuscolana, via di Donna Olimpia, via Anagnina e via Appia Nuova.