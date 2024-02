Abbinamenti tra cantanti per la seconda serata di Sanremo 2024: chi sono i "presentatori" sorteggiati

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Amadeus ci ha preso gusto. Dopo Marco Mengoni all’esordio, la seconda serata vedrà i 15 cantanti a riposo nelle vesti di presentatori dei 15 colleghi che invece saliranno sul palco per interpretare effettivamente la loro canzone mercoledì 7 febbraio. Oltre a Giorgia, co-conduttrice, una metà dei concorrenti sarà chiamata quindi a introdurre l’altra. Gli abbinamenti sono stati sorteggiati in sala stampa – durante la conferenza – dai giornalisti presenti, in diretta su RaiPlay.

Quali sono gli abbinamenti cantanti-presentatori

Questo l’ordine di uscita dei cantanti, in abbinamento a uno dei colleghi in gara che stasera non canterà:

Fred De Palma, Il cielo non ci vuole – presentato da Ghali

Il cielo non ci vuole – presentato da Renga e Nek , Pazzo di te – presentati dai La Sad

, Pazzo di te – presentati dai Alfa, Vai! – presentato da Mr.Rain

Vai! – presentato da Dargen D’Amico, Onda alta – presentato da Diodato

Onda alta – presentato da Il Volo, Capolavoro – presentato da Rose Villain

Capolavoro – presentato da Gazzelle, Tutto qui – presentato dai Bnrkr44

Tutto qui – presentato dai Emma, Apnea – presentata dai Santi Francesi

Apnea – presentata dai Mahmood, Tuta gold – presentato da Alessandra Amoroso

Tuta gold – presentato da BigMama, La rabbia non ti basta – presentata da Il Tre

La rabbia non ti basta – presentata da The Kolors, Un ragazzo una ragazza – presentati da Angelina Mango

Un ragazzo una ragazza – presentati da Geolier, I p’ me, tu p’ te – presentato da Fiorella Mannoia

I p’ me, tu p’ te – presentato da Loredana Bertè, Pazza – presentata da Sangiovanni

Pazza – presentata da Annalisa, Sinceramente – presentata da Maninni

Sinceramente – presentata da Irama , Tu no – presentato dai Ricchi e Poveri

, Tu no – presentato dai Clara, Diamanti grezzi – presentata dai Negramaro

Fonte foto: ANSA Gli abbinamenti dopo il sorteggio in sala stampa

Stessa situazione per la terza serata di Sanremo 2024

La situazione, identica, si ripeterà in occasione della terza serata di Sanremo: chi non canterà, infatti, presenterà i colleghi in scaletta.

Amadeus ha preannunciato che, comunque, si sorteggeranno dei nuovi abbinamenti, sempre in sala stampa durante la conferenza.