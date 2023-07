Capodoglio spiaggiato alle Canarie aveva nella pancia un tesoro da 500 mila euro: un pezzo di ambra grigia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Un tesoro dal valore di 500 mila euro. È quanto hanno trovato nella pancia di un capodoglio trovato morto nei giorni scorsi su una spiaggia di La Palma, alle isole Canarie. L’autopsia infatti ha rivelato nelle viscere dell’animale un grosso blocco di ambra grigia, una sostanza rara e preziosa.

Capodoglio morto alle Canarie

Il capodoglio era stato trovato morto un mese fa sulla spiaggia di Nogales, sull’isola di La Palma, nell’arcipelago spagnolo delle Canarie. I veterinari avevano da subito escluso che ci fosse l’uomo dietro la morte dell’animale, si è quindi deciso di svolgere un’autopsia per cercare di scoprire le cause del decesso.

Sono serviti però numerosi giorni per effettuare gli esami necessari, resi difficili dalla mare mosso e dalla marea. Alla fine è arrivata la verità: il capodoglio è morto per una sepsi causata da un grosso blocco di ambra grigia che aveva nella pancia.

Nella pancia un grosso pezzo di ambra grigia

Durante l’autopsia è stato infatti trovato nell’intestino del capodoglio un blocco di ambra grigia di quasi 10 chilogrammi. Ad effettuare la scoperta è stato Antonio Fernandez Rodriguez, capo dell’istituto di salute animale e sicurezza alimentare dell’Università di Las Palmas.

Al Guardian il patologo ha raccontato di aver ispezionato il colon dell’animale, sospettando un problema digestivo, e di aver sentito qualcosa di duro attaccato a una parte dell’intestino. E ha quindi tirato fuori un grosso pezzo di ambra grigia, “una pietra di circa 50-60 cm di diametro del peso di 9,5 chilogrammi”.

L’istituto spagnolo sta ora cercando un acquirente dell’ambra grigia, che vale circa 500 mila euro.

Cos’è l’ambra grigia

Conosciuta come “oro fluttuante”, l’ambra grigia è una sostanza rara scoperta all’inizio dell’Ottocento, quando iniziò la caccia alle balene su larga scala. L’ambra grigia viene infatti prodotta da balene e capodogli, si stima da un animale ogni 110.

Le balene mangiano grandi quantità di calamari e seppie, la maggior parte dei quali non può essere digerita e viene vomitata. Alcuni però non vengono espulsi e restano nella pancia dell’animale: con il passare degli anni si legano insieme fino a formare pezzi di ambra grigia.

Spesso queste pietre vengono poi espulse dall’organismo, motivo per cui l’ambra grigia si può trovare galleggiante nel mare. In alcuni casi, come questo, diventa troppo grande e resta nell’intestino dell’animale, portandolo alla morte.

Il commercio di ambra grigia è vietato negli Stati Uniti, in Australia e in India, come parte del divieto di caccia e sfruttamento delle balene.