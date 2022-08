Canada, azienda offre 80 mila euro l'anno per mangiare e giudicare dolci e caramelle: migliaia le candidature

80 mila euro l’anno per mangiare dolci e caramelle seduti comodamente da casa. È l’annuncio di una nota azienda canadese che ha già raccolto migliaia di candidature.

L’annuncio dell’azienda canadese

Candy Funhouse, un rivenditore online di dolciumi, di barrette di cioccolato e caramelle gommose e alla liquirizia, sta assumendo per un lavoro da casa da circa 80 mila euro come Chief Candy Officer.

Le mansioni, riporta la Cnn, includono”condurre le riunioni del candy board” essere il “tester capo” e altre cose, “tutte divertenti”.

Migliaia le candidature per il lavoro dei sogni

Diverse migliaia di candidati hanno già presentato domanda per la posizione, che è stata pubblicata su LinkedIn a luglio, ha affermato l’amministratore delegato Jamal Hejazi.

L’ad si è detto sorpreso dal numero di candidature giunte in azienda e dai video elaborati da intere famiglie che si offrono di condividere i doveri dello degustazione e lo stipendio.

La curiosità per un lavoro di questo tipo, tuttavia, è più che comprensibile. Lo comprende anche Hejazi: “Immaginate i vostri ricordi più belli legati alle caramelle e fare questa cosa tutti i giorni al lavoro”.

Fonte foto: 123RF 80 mila l’euro per mangiare dolci e caramelle da casa

Cos’è Candy funhouse

Candy Funhouse, azienda con sede nella periferia di Toronto, è guidata da quattro fratelli dai 20 ai 30 anni: i genitori possedevano negozi di ciambelle e un ristorante.

La società ha affermato che la posizione di Chief Candy Officer è aperta anche ai candidati di appena cinque anni, sebbene sia necessario il permesso dei genitori per poter partecipare alla selezione.

Molti genitori, infatti, hanno filmato il loro bambino mentre compila la candidatura. Falsa, secondo Hejazi, la notizia circolata sui social secondo cui il prossimo Chief Candy Officer dovrà mangiare 3.500 caramelle al mese. “Sarebbero 117 al giorno”, ha detto Hejazi. “Questo è troppo”.

Oltre al viaggio di Papa Francesco, nelle ultime settimane dal Canada è giunta un’altra notizia, purtroppo tragica, riguardante Jean Pierre Petit, nonno di 53 anni, partito in bici proprio dal Paese del Nord America per raccogliere fondi per la nipote malata e purtroppo investito da un camion in South Dakota, nei pressi di Brookings.