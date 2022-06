Dal Canada agli Usa in bici per raccogliere fondi per la nipote malata, nonno travolto e ucciso da un camion

Jean Pierre Petit, nonno di 53 anni, era partito dal Canada in bici per raccogliere fondi per la nipote malata. Ma l’impresa è finita in tragedia, perché l’uomo è stato travolto e ucciso da un camion. L’obiettivo di Petit era raccogliere fondi per la nipotina Eveline, che ha bisogno di un trapianto del rene. Da qui l’idea di percorrere 1.349 chilometri in bici da Winnipeg (Canada) fino a Black Hills, nel South Dakota (Usa) lanciando la raccolta fondi “Cycle4Eveline”.

Incidente con un camion in South Dakota

Proprio in South Dakota, nei pressi di Brookings, sulla Interstate 29, Jean Pierre Petit è stato investito da un camion.

Il 53enne canadese è morto in ospedale, a Sioux Falls, per le ferite riportate nell’incidente. Petit aveva scelto come destinazione Black Hills per la presenza di una fontana di acqua sorgiva considerata un simbolo della vita.

Raccolta fondi per la nipotina malata

La sua impresa è stata documentata sulla pagina Facebook Cycle4Eveline, collegata a un fondo per la donazione (che è ancora aperto). Fino al giorno dell’incidente Jean Pierre Petit aveva raccolto 18mila dollari per finanziare l’operazione della nipotina. L’annuncio della morte del 53enne canadese è stato dato proprio sulla pagina Facebook.

Il messaggio della famiglia sulla pagina Facebook

“La famiglia Petit – si legge nel messaggio – desidera informare tutti coloro che hanno seguito il viaggio Cycle4Eveline che il nostro meraviglioso JP – marito, padre, nonno, eroe – ha ceduto a causa delle ferite. JP è sempre stato concentrato sulla salute e la sicurezza degli altri. Si lascia alle spalle una incredibile eredità, che include il suo recente sostegno a suo figlio e alla nipote durante la loro esperienza di donazione dei reni, e poi il suo piano di raccolta fondi a sostegno del trapianto di rene di Eveline e per altri bambini che hanno bisogno cure”.

Gli organi di Jean Pierre Petit, come ultimo gesto di altruismo, verranno donati per il trapianto.