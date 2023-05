Cade dal terrazzo di un albergo a Lignano Sabbiadoro e fa un volo di 6 metri: 40enne in gravi condizioni

Mistero a Lignano Sabbiadoro. Nelle prime ore di domenica 21 maggio, un uomo di 40 anni è caduto dal terrazzino al primo piano di un albergo, in a in Friuli-Venezia Giulia. La dinamica degli eventi è ancora ignota, ma l’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate nell’impatto.

La caduta dal terrazzo

L’uomo, di circa 40 anni e residente a Verona, si trovava in un albergo a Lignano Sabbiadoro, frazione di Latisana in provincia di Udine, una località turistica in Friuli-Venezia Giulia.

Si trovava sul terrazzino al primo piano dell’albergo, quando, per cause ancora da accertare, è caduto sulla tettoia sottostante.

Fonte foto: Tuttocittà.it La frazione di Latisana, in provincia di Udine, in cui è avvenuto l’incidente

L’uomo ha fatto un volo di circa 6 metri dal terrazzino ed è rimasto esanime fino all’arrivo dei soccorsi.

Rimangono, però, ancora sconosciute le cause che hanno portato alla caduta. Non si sa se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente.

Le indagini sono a carico dei carabinieri della Compagnia di Latisana, che dovranno compiere gli accertamenti necessari per ricostruire la sequenza degli eventi e stabilire l’identità della persona coinvolta nell’incidente.

Il trasporto in ospedale

Nelle prime ore del mattino, gli operatori sanitari della Centrale Sores, che avevano ricevuto la richiesta di soccorso al Numero unico di emergenza Nue112, hanno inviato sul posto un’automedica proveniente da Lignano Sabbiadoro e l’elisoccorso.

L’intervento tempestivo ha consentito di prendere in carico l’uomo in breve tempo e trasportarlo all’ospedale più vicino.

L’uomo è stato ricoverato in condizioni critiche all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, per le ferite che ha riportato a seguito della caduta.

Studente cade dalla finestra

Pochi giorni prima, il 9 maggio, una ragazzina di 13 anni era caduta dalla finestra di una scuola a Pescara.

La tredicenne sarebbe caduta da una finestra al primo piano della palazzina che ospita l’istituto scolastico.

Sembra che l’alunna abbia chiesto all’insegnante di potersi avvicinare alla finestra per prendere un po’ d’aria e poi si sarebbe lanciata nel vuoto, facendo un volo di diversi metri e finendo sull’asfalto a pochi metri dal cancello di ingresso.

Trasportata in ospedale in gravi condizioni, non sarebbe però in pericolo di vita.