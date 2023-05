Tredicenne cade da finestra di una scuola a Pescara: è grave. Cosa è successo, indagano Polizia e Carabinieri

Una ragazzina di 13 anni è caduta dalla finestra della scuola 11 Febbraio ’44 in strada Colle pineta a Pescara.

Cosa è successo a Pescara

Il fatto è accaduto dopo le ore 9,20 di martedì 9 maggio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la piccola e l’hanno trasportata in codice rosso all’Ospedale Civile.

Secondo quanto riferito dall’agenzia ‘ANSA’, le condizioni di salute della ragazzina sono gravi.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’istituto dove si sono svolti i fatti è la scuola 11 febbraio ’44 in strada Colle pineta a Pescara.

Le indagini

Sul posto ci sono anche Polizia e Carabinieri, che indagano sulla dinamica della caduta.

Maggiori dettagli

Stando a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, la tredicenne sarebbe caduta da una finestra al primo piano della palazzina che ospita l’istituto scolastico. In classe con lei ci sarebbe stata l’insegnante.

Polizia e Carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica, ma secondo le prime indiscrezioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, sembra che l’alunna abbia chiesto all’insegnante di potersi avvicinare alla finestra per prendere un po’ d’aria e poi si sarebbe lanciata nel vuoto, facendo un volo di diversi metri e finendo sull’asfalto a pochi metri dal cancello di ingresso.

All’ospedale civile, la tredicenne è stata sottoposta a diversi accertamenti, tra cui la Tac, per capire quali traumi ha riportato. Versa in gravi condizioni di salute, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Dalla scuola nessuno rilascia dichiarazioni. Appena saputo della notizia, alcuni genitori hanno raggiunto l’istituto per riprendere i figli. Per i compagni di classe della ragazzina è stato disposto il supporto psicologico.